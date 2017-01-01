企業向けHRビデオジェネレーターでHRを効率化
スクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオで、内部コミュニケーションとオンボーディングを変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員向けに、新しいソフトウェアの更新や内部プロセスを説明する45秒のトレーニングビデオを開発します。モダンなビジュアルスタイルと魅力的なグラフィックスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確で情報豊富なコンテンツ配信を実現します。
全スタッフ向けに、重要な会社の成果や今後のイベントを発表する60秒の内部コミュニケーションビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明るく活気に満ちたもので、親しみやすくプロフェッショナルな声で補完されます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、この魅力的なメッセージを迅速に組み立てましょう。
潜在的な求職者を対象にした30秒の魅力的なリクルートメントビデオをデザインし、会社のユニークな価値観と利点を強調します。活気に満ちたインスパイアリングな職場環境をエネルギッシュな声で紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、当社が働くのに素晴らしい場所である理由を明確に伝えましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてさまざまなニーズに対応する企業向けHRビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenはHRチームがプロフェッショナルなトレーニングビデオや魅力的な従業員オンボーディングコンテンツを迅速に作成するのを支援します。私たちのAIビデオプラットフォームはビデオ制作プロセスを効率化し、内部コミュニケーションやeラーニングに最適なHRビデオメーカーとして機能します。包括的な企業向けHRビデオジェネレーターとして活躍します。
HeyGenがHR部門にとって効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなボイスオーバー生成を行います。これにより、リクルートメントビデオの制作コストと複雑さが大幅に削減され、効率的で影響力のあるコミュニケーションが可能になります。
HeyGenは従業員のエンゲージメントを向上させるためにHRビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、HRプロフェッショナルが会社のロゴやカラーを使用してビデオをカスタマイズできるようにします。これにより、すべての内部コミュニケーションで一貫したブランドメッセージを確保し、最終的に従業員のエンゲージメントを向上させ、より強固な企業文化を築くことができます。
HeyGenはHRトレーニングビデオの作成ワークフローをどのように効率化しますか？
HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバー生成を活用して複雑な編集を排除します。これにより、トレーニングビデオや従業員オンボーディングのワークフローが効率化され、eラーニングやLMS統合の可能性をサポートする効率的なコンテンツ作成が可能になります。