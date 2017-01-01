企業向けHRビデオジェネレーターでHRを効率化

スクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオで、内部コミュニケーションとオンボーディングを変革します。

新入社員を歓迎する30秒のビデオを作成し、会社の文化や主要なチームメンバーを紹介します。ビデオはプロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、明確で励みになるナレーションを使用してください。HeyGenのAIアバターを活用して、従業員のオンボーディング体験をパーソナライズしましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員向けに、新しいソフトウェアの更新や内部プロセスを説明する45秒のトレーニングビデオを開発します。モダンなビジュアルスタイルと魅力的なグラフィックスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確で情報豊富なコンテンツ配信を実現します。
サンプルプロンプト2
全スタッフ向けに、重要な会社の成果や今後のイベントを発表する60秒の内部コミュニケーションビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明るく活気に満ちたもので、親しみやすくプロフェッショナルな声で補完されます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、この魅力的なメッセージを迅速に組み立てましょう。
サンプルプロンプト3
潜在的な求職者を対象にした30秒の魅力的なリクルートメントビデオをデザインし、会社のユニークな価値観と利点を強調します。活気に満ちたインスパイアリングな職場環境をエネルギッシュな声で紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、当社が働くのに素晴らしい場所である理由を明確に伝えましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業向けHRビデオジェネレーターの使い方

トレーニング、オンボーディング、内部コミュニケーションのための魅力的でプロフェッショナルなHRビデオを簡単に作成し、ワークフローを効率化し、従業員のエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、ビデオスクリプトを作成します。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用すると、あなたの言葉がダイナミックなビジュアル体験に変わります。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択し、メッセージを伝えます。これらのデジタルプレゼンターは、コンテンツをより親しみやすくします。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でビデオを強化し、明確さを提供します。ブランドのカラーとロゴを適用して、一貫した内部コミュニケーションを実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートします。これにより、迅速な配信のためのワークフローが効率化されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的なリクルートメントビデオを開発

会社の文化を紹介し、優秀な人材を引き付ける魅力的なリクルートメントビデオを迅速に制作し、制作コストを削減します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてさまざまなニーズに対応する企業向けHRビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenはHRチームがプロフェッショナルなトレーニングビデオや魅力的な従業員オンボーディングコンテンツを迅速に作成するのを支援します。私たちのAIビデオプラットフォームはビデオ制作プロセスを効率化し、内部コミュニケーションやeラーニングに最適なHRビデオメーカーとして機能します。包括的な企業向けHRビデオジェネレーターとして活躍します。

HeyGenがHR部門にとって効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなボイスオーバー生成を行います。これにより、リクルートメントビデオの制作コストと複雑さが大幅に削減され、効率的で影響力のあるコミュニケーションが可能になります。

HeyGenは従業員のエンゲージメントを向上させるためにHRビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、HRプロフェッショナルが会社のロゴやカラーを使用してビデオをカスタマイズできるようにします。これにより、すべての内部コミュニケーションで一貫したブランドメッセージを確保し、最終的に従業員のエンゲージメントを向上させ、より強固な企業文化を築くことができます。

HeyGenはHRトレーニングビデオの作成ワークフローをどのように効率化しますか？

HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバー生成を活用して複雑な編集を排除します。これにより、トレーニングビデオや従業員オンボーディングのワークフローが効率化され、eラーニングやLMS統合の可能性をサポートする効率的なコンテンツ作成が可能になります。