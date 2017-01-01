企業説明動画ジェネレーター：魅力的な動画を迅速に作成

AIビデオプラットフォームで企業コミュニケーションを変革。テンプレートとシーンを使用して、ブランドの一貫性とエンゲージメントを実現する素晴らしい説明動画をデザインします。

新しいサービスを紹介するための45秒のアニメーション説明動画を作成し、小規模ビジネスオーナーをターゲットに迅速なソリューションを提供します。クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいトーンのナレーションを生成し、プロフェッショナルな説明動画メーカーのように、効率的なプロセスに関するコアメッセージを効果的に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
求職者向けの60秒のリクルートメント動画をデザインし、会社の文化を本物の「一日の生活」ビジュアルスタイルとインスピレーションを与える背景音楽で紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、チームの協力と成長の機会を強調し、企業の説明動画ジェネレーターのベストを反映したプロフェッショナルなプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェアユーザー向けにプラットフォームの主要機能を示す30秒のチュートリアル動画を制作します。クリーンで直接的なビジュアルアプローチを使用し、明確な画面録画とHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成されたプロフェッショナルなナレーションを提供し、短いチュートリアルのためのユーザーフレンドリーなインターフェースを強調します。
サンプルプロンプト3
全スタッフ向けに重要な会社の更新を伝える40秒の社内コミュニケーション動画を作成します。プロフェッショナルで企業的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた安心感のある声でメッセージを強化し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを使用して、このAIビデオプラットフォームを通じて高品質な制作を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業説明動画ジェネレーターの仕組み

直感的なAIビデオプラットフォームで複雑なアイデアを魅力的な企業説明動画に変換し、エンゲージメントとコミュニケーションを向上させます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトを貼り付けるか、ビデオテンプレートのライブラリから選択して始めます。AIビデオプラットフォームが魅力的なストーリーの基盤を築くのを助けます。
2
Step 2
AIプレゼンターとナレーションを選択
AIアバターを選んでコンテンツをプレゼンテーションし、メッセージを強化します。これにより、企業説明動画が生き生きとし、ダイナミックなビジュアルで動画のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
コンテンツをカスタマイズしてブランド化
メディアライブラリからカスタムメディアを追加し、ロゴやブランドカラーを使用してシーンをパーソナライズします。これにより、アニメーション説明動画が企業のアイデンティティに完全に一致します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
洗練されたら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で高品質な企業説明動画をエクスポートします。ダイナミックな動画を効果的な社内コミュニケーションのために簡単に配信します。

使用例

ソーシャルメディアのオーディエンスを即座に引き付ける

デジタルプラットフォームでのブランド認知とエンゲージメントを維持するために、注目を集めるソーシャルメディアクリップを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIを搭載したビデオ作成プラットフォームで、企業説明動画ジェネレーターとしてリードしています。AIアバターと使いやすいドラッグ＆ドロップのビデオエディターを使用して、スクリプトから魅力的なコンテンツを作成することで、広範なビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルなビデオ制作が可能になります。

HeyGenでアニメーション説明動画をカスタマイズしてブランドの一貫性を保つことはできますか？

もちろんです。HeyGenは、アニメーション説明動画を大幅にカスタマイズして、強力なブランドの一貫性を確保することができます。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、豊富なメディアライブラリから選択することで、すべての動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenがさまざまなスキルレベルにとって効果的な説明動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、直感的で使いやすいインターフェースと強力なAI機能により、説明動画メーカーとして優れています。ユーザーはAIアバターと事前にデザインされたビデオテンプレートを利用して、テキストからトレーニング動画や短いチュートリアルを迅速に生成でき、高品質なビデオ制作への参入障壁を大幅に下げます。

HeyGenはどのようにしてエンゲージメントを高めるダイナミックな動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、その強力なAIビデオプラットフォームを活用して、視聴者の注意を引き、動画のエンゲージメントを高めるダイナミックな動画を制作します。リアルなAIアバター、自然なナレーション生成、自動字幕などの機能を備え、HeyGenはさまざまなプラットフォームでコンテンツを魅力的でアクセスしやすいものにします。