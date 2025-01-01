企業倫理ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成
プロフェッショナルな倫理トレーニングビデオを簡単に作成。AIアバターを使用して従業員を引き付け、コンプライアンス要件を満たします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、60秒の倫理トレーニングビデオを「シナリオベースの学習」モジュールとして開発してください。このビデオは、一般的な倫理的ジレンマを魅力的なビジュアルと中立的で客観的な音声スタイルで示し、スクリプトと事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、潜在的な解決策と結果を提示します。
管理職と部門長向けに、コンプライアンス要件の最近の更新に焦点を当てた30秒の「説明ビデオ」を制作してください。ビジュアルスタイルは権威的でミニマリストであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を使用し、直接的な声と明確な字幕/キャプションを伴って、重要な情報の最大限の明確さと保持を確保します。
全組織を対象とした40秒の「企業ビデオ制作」をデザインし、会社の倫理文化へのコミットメントを強調します。このビデオは、インスピレーションを与えるビジュアルとオーディオスタイルを特徴とし、一貫性を維持するための強力なブランディングコントロールを組み込み、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ポジティブで責任ある職場環境を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業倫理トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、魅力的な倫理トレーニングビデオや社内トレーニングコースの制作を効率化します。テキストからビデオへの変換とリアルなAIアバターを活用して、コンプライアンス要件に効果的に対応する魅力的な従業員教育コンテンツを迅速に生成し、企業ビデオ制作の時間を大幅に短縮します。
HeyGenが企業コンテンツのための効率的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと自然なAIボイスオーバーを提供することで、効率的な企業ビデオ制作を実現します。この高度なテキストからビデオへの機能により、従来の企業ビデオメーカーのコストと時間を大幅に削減し、さまざまなビジネスニーズに理想的なソリューションとなります。
HeyGenはHRチームがブランド化された従業員教育ビデオを作成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、HRチームがカスタムロゴ、色、メディアを従業員教育や説明ビデオに組み込むことを可能にします。テンプレートライブラリから選択して、すべての企業ビデオ制作の取り組みで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenは社内トレーニングコースのシナリオベースの学習をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを通じて、社内トレーニングコースのダイナミックなシナリオベースの学習を促進します。シンプルなテキストから多様なシーンを簡単に作成し、複雑なトピックを従業員教育においてより親しみやすく魅力的にします。これは効果的な説明ビデオのようなものです。