企業教育ビデオメーカーでチームを強化
直感的なAIアバターと使いやすいインターフェースで、魅力的なトレーニングビデオや社内コミュニケーションを迅速に開発します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアント向けに、最新製品の販売とマーケティングの利点を紹介する45秒の魅力的なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなテキストアニメーションと鮮明なイメージを活用した洗練されたモダンなもので、AIアバターが主要な機能をプロフェッショナルに紹介します。HeyGenのAIアバターを使用してスクリプトを伝え、革新的なAIビデオツールを強調する一貫した魅力的なプレゼンテーションを実現します。
新しい会社方針の更新を発表するための30秒の簡潔な社内コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはミニマリストでプロフェッショナルなもので、画面上のテキストオーバーレイと控えめな背景グラフィックを特徴とし、焦点を維持しながら落ち着いたインストゥルメンタル音楽を伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての従業員に対してアクセス可能で明確なものにし、この企業教育ビデオメーカーのツールが迅速な発表にとって貴重であることを示します。
新しいソフトウェア機能を学ぶユーザーを対象とした90秒のクイックチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、指導的でアクション指向のもので、ステップバイステップのアニメーションウォークスルーとアップビートな背景音楽を特徴とし、視聴者を引きつけます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してビデオを迅速に組み立て、複雑なビデオ作成トピックでも簡単にビデオを作成できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはアニメーション解説ビデオとトレーニングコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なアニメーション解説ビデオやプロフェッショナルトレーニングコンテンツを簡単に作成できるようにします。テキストからビデオへの変換やリアルな音声生成を含む強力なAIビデオツールが、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。
企業教育ビデオメーカーのニーズに対して、HeyGenはどのようなブランドコンプライアンス機能を提供しますか？
HeyGenは、企業教育ビデオメーカーが一貫したビジュアルアイデンティティを維持できるようにする強力なブランドコンプライアンス機能を提供します。ユーザーは、ブランド固有のロゴや色を使用してビデオをカスタマイズし、AIアバターを活用して、すべてのコンテンツが確立されたカスタムスタイルと企業のカスタマイズ機能に一致するようにします。
HeyGenを使用して、ビデオプロジェクトにAIアバターと多様なストックメディアライブラリを利用できますか？
はい、HeyGenはスクリプトを生き生きとさせるためのカスタマイズ可能なAIアバターの幅広い選択肢を提供します。さらに、包括的なストックメディアライブラリと画像ライブラリが利用可能で、関連するビジュアルでビデオ作成プロジェクトを豊かにするための豊富なリソースを提供します。
HeyGenが多様なクリエイティブビデオプロジェクトに理想的なAIビデオツールである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的で使いやすいインターフェースと豊富なテンプレートライブラリを備えているため、多様なクリエイティブアウトプットの迅速な制作が可能です。魅力的なプロモーションビデオや社内コミュニケーションから、情報豊富なビデオニュースレターまで、広範なビデオ編集経験を必要とせずに作成できます。