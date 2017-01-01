企業教育ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成

AIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的な企業教育ビデオを作成し、視聴者を引きつけ、複雑なトピックを簡素化します。

企業トレーナーがHeyGenの効率的な企業教育ビデオメーカー機能を活用して、新入社員向けの魅力的な30秒のオンボーディングビデオを作成する様子を想像してください。このビデオは、現代的でクリーンなビジュアルと、親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、多様なテンプレートとシーンを利用して、歓迎の意を込めた魅力的なコンテンツを迅速に組み立てます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいL&Dマネージャーが、退屈なテキストドキュメントを忙しい従業員向けのスキルリフレッシャーとして、魅力的な45秒の教育ビデオに変える方法を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊かであり、明確で簡潔なナレーションが補完し、AIアバターの力を示し、自然な音声生成を実現します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けに、ブランドメッセージの一貫性の重要性を強調する60秒のブランドガイドライン説明ビデオを制作します。このビデオは、洗練されたブランドの美学と、権威あるが親しみやすいナレーションを放ち、スクリプトからのテキストビデオが正確なコンテンツ配信を保証し、字幕/キャプションがブランド管理のためのアクセシビリティを向上させる方法を強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けに、顧客に新しい製品機能を示す30秒の指導ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でプロフェッショナルであり、明確さと理解のしやすさに焦点を当て、メディアライブラリ/ストックサポートがビデオ作成を豊かにし、スクリプトからのテキストビデオがコンテンツ制作を効率化し、効果的なコンテンツクリエイターツールとして機能する方法を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業教育ビデオメーカーの仕組み

強力なAIツールと直感的なデザイン機能を使用して、チーム向けの魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオの作成を効率化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
さまざまな学習ニーズに対応したプロフェッショナルな企業テンプレートライブラリから選択し、教育ビデオプロジェクトを開始します。一貫性のある洗練された外観を確保します。
2
Step 2
スクリプトを生成する
統合されたAIスクリプトライターを活用して、コース教材を魅力的なナarrativesに迅速に変換し、ダイナミックな企業教育コンテンツの基盤を築きます。
3
Step 3
AIアバターでパーソナライズ
リアルなAIアバターを追加してコンテンツの魅力を高めます。外見や声をカスタマイズして、ブランドのアイデンティティや教育アプローチに合わせます。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比を設定してビデオを完成させ、高品質でエクスポートし、学習管理システムや内部プラットフォームでの配信に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを向上

AIを活用してダイナミックでインタラクティブなトレーニングビデオを制作し、従業員のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenは教育コンテンツのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはコンテンツクリエイターが魅力的な教育ビデオコンテンツを簡単に制作できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富な企業テンプレートライブラリを備えており、ユーザーは簡単にビデオプロジェクトをカスタマイズし、ビデオ作成プロセスを加速できます。

AIアバターを自社の企業教育ビデオにカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランド管理機能を提供しており、AIアバターを企業教育ビデオメーカーのニーズに合わせてカスタマイズできます。これにより、ビデオプレゼンテーションが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenは教育ビデオ制作を強化するためにどのようなAIビデオツールを提供していますか？

HeyGenは、テキストから音声へのナレーション生成や自動AIキャプションなどの高度なAIビデオツールを統合しており、教育ビデオ制作を効率化します。これらの機能により、コンテンツクリエイターはシンプルなスクリプトから高品質のビデオを迅速に制作でき、HeyGenは強力な教育ビデオメーカーとなります。

HeyGenはさまざまな種類のアニメーションプレゼンテーションの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはコンテンツクリエイターにとって多用途なプラットフォームであり、多様なテンプレートとシーンを提供して、さまざまなアニメーションプレゼンテーションを制作できます。さまざまな教育および企業コミュニケーションのニーズに合わせてビデオプロジェクトを簡単にカスタマイズできます。