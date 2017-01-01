企業文化ビデオメーカー: 魅力的な会社ストーリーを作成
雇用者ブランディングと社内コミュニケーションを効率化。テキストからビデオに変換して、魅力的な企業文化ビデオを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在の従業員向けに、新しい会社の取り組みを発表したり、最近のチームの成果を祝ったりする30秒の魅力的な社内コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく本物で、AIアバターが重要なポイントを説明し、アクセス性とインパクトを確保するために明確な字幕/キャプションをサポートします。
新入社員向けに、会社の使命とコアバリューを紹介する60秒の歓迎オンボーディングビデオを開発してください。このビジネスビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を持ち、メディアライブラリからのプロフェッショナルなストック映像とサポート的で情報豊富なAIボイスオーバーを統合します。
一般公開向けに、最近の会社の成果やプロジェクトの成功を祝う15秒の簡潔なソーシャルメディアビデオを作成してください。ビジュアルアプローチは高速で視覚的に印象的で、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、簡潔なスクリプトからのインパクトのあるテキストからビデオを特徴とし、エネルギッシュな音楽トラックを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業文化ビデオの作成を強化できますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオメーカーを使用して、魅力的な企業文化ビデオを簡単に作成する力を組織に提供します。リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を利用して、社内コミュニケーションや独自の企業文化を紹介するための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
雇用者ブランディングにおけるHeyGenの主な用途は何ですか？
HeyGenは、雇用者ブランディングと採用活動を強化するための貴重なビジネスビデオメーカーです。多様なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを使用して、トップタレントを引き付け、求職者に会社の価値を効果的に伝えるプロフェッショナルな雇用者ブランディングビデオを作成できます。
HeyGenはビジネスビデオの作成プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenは直感的なAI機能を備えており、ビデオ作成を大幅に簡素化します。AIを活用したビデオメーカーとして、AIボイスオーバーと自動キャプションを使用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、広範なビデオ編集スキルがなくても効率的にプロセスを進めることができます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、あらゆるプラットフォーム向けにビジネスビデオをカスタマイズするための包括的なビデオ編集ツールとブランディングコントロールを提供します。アスペクト比やエクスポートオプションを簡単に調整して、ソーシャルメディアコンテンツが完璧に見え、すべてのチャネルでブランドを強化するようにします。