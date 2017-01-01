企業コンプライアンスビデオメーカー：迅速で魅力的なトレーニング

AIアバターを使用して、コンプライアンス研修を魅力的で記憶に残るものにし、従業員の理解と記憶を向上させましょう。

新入社員向けに、会社の主要なポリシーを説明する45秒のオンボーディングビデオを作成し、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してトレーニングを簡素化します。ビジュアルスタイルは歓迎的でクリーンにし、新入社員が重要な情報を効果的に理解できるように、明確で親しみやすいAIのナレーションを使用します。

サンプルプロンプト1
全社員向けに、データプライバシーの理解を促進するためにシナリオベースのアプローチを用いて倫理的ジレンマを描く60秒のコンプライアンス研修ビデオを開発します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して魅力的なビジュアルを作成し、字幕を追加してアクセシビリティを向上させ、重要なメッセージを強化します。
サンプルプロンプト2
最近の規制コンプライアンスの変更を管理職に説明する30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、情報が理解しやすく緊急性があることを確保します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して権威あるトーンを出し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまな内部プラットフォームで迅速に配信し、ブランド管理を一貫させます。
サンプルプロンプト3
HRおよびL&Dの専門家を対象に、さまざまな内部プログラムのためのコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成できる方法を紹介する50秒のカスタムトレーニングビデオをデザインします。ビデオは情報豊かで励みになるビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してストーリーテリングを強化し、多様なコンテンツに対応するAIアバターの多様性を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業コンプライアンスビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的なコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化し、チームが重要な情報を容易に理解できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、コンプライアンスの内容をテキストとして直接入力します。私たちのプラットフォームはスクリプトからのテキストビデオを活用して、初期のビデオドラフトを自動的に生成し、書かれた言葉をダイナミックなビジュアルプレゼンテーションに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
多様なAIアバターと既製のテンプレートから選択してメッセージを強化します。これらのビジュアル要素は、複雑な法律用語を明確にし、視聴者の関心を維持します。
3
Step 3
ブランディングと調整を適用
ブランディングコントロールを使用して、ビデオが企業のアイデンティティに合致するようにします。ロゴや会社の色を統合し、アクセシビリティのために字幕を追加し、コンテンツをプロフェッショナルで一貫性のあるものにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
コンプライアンスビデオが完璧になったら、さまざまなアスペクト比とフォーマットで簡単にエクスポートします。学習管理システムや内部プラットフォームで共有し、重要なトレーニングを迅速に展開します。

使用例

AIでトレーニングの魅力と記憶力を向上

従業員のエンゲージメントを高め、重要なコンプライアンスポリシーに対する知識の記憶力を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、スクリプトを魅力的なコンプライアンス研修ビデオに効率的に変換します。これにより、複雑な規制コンプライアンスの変更や法律用語を、プロフェッショナルな品質の視覚および聴覚コンテンツを通じてよりアクセスしやすくします。

HeyGenはコンプライアンス研修をより魅力的にするためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバター、カスタマイズ可能なビジュアルスタイル、画面上のテキストとグラフィックスを活用して、非常に魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成する力を提供します。私たちのプラットフォームはダイナミックなストーリーテリングとシナリオベースのアニメーションをサポートし、重要な企業コンプライアンスのトピックに対する学習者の記憶を大幅に向上させます。

HeyGenはコンプライアンスビデオでのブランディングとカスタマイズを許可していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、各カスタムトレーニングビデオに会社のロゴや特定の色を統合することができます。また、テキストからビデオへのスクリプトから正確なAIボイスオーバーを生成し、すべてのコンプライアンスコミュニケーションで一貫したメッセージングとアクセシビリティを確保するために字幕を追加することもできます。

HeyGenを使用して規制の変更に応じてコンプライアンス研修ビデオをどのくらい迅速に更新できますか？

HeyGenのプラットフォームは最大限の効率を追求して設計されており、新しい規制コンプライアンスの変更を反映するためにコンプライアンスビデオを迅速に更新することができます。強力なテキストからビデオへの変換とAIボイスオーバー機能により、スクリプトを簡単に修正し、新しいコンテンツを生成することができ、広範なビデオ編集を必要とせずにトレーニングを常に最新の状態に保つことができます。