新入社員のために、会社の基本的価値観を紹介する60秒の歓迎ビデオを作成してください。これは社員のオンボーディングの一環として、情報豊かでありながら魅力的なトーンを目指し、プロフェッショナルなビジュアルと親しみやすく明瞭なナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を提示し、一貫性のある親しみやすい「企業コミュニケーションビデオメーカー」体験を確保してください。

