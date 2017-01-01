企業コミュニケーションビデオメーカー：インパクトのあるビデオを作成
AIアバターを活用して、すべてのプラットフォームで一貫したブランドメッセージを届ける魅力的な企業ビデオを迅速に作成する力をチームに与えましょう。
既存および潜在顧客を対象に、新しい製品機能を発表するための30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、迅速に注目を集めるように設計されています。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、マーケティングコピーを効果的なコンテンツマーケティングのための魅力的なビジュアルに効率的に変換してください。
社内コミュニケーションを強化するために、会社の活気ある文化を紹介する45秒のインスパイアリングなビデオを制作してください。真実味のある協力的なビジュアルスタイルを採用し、心を高揚させるバックグラウンドミュージックを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、チームの成果と会社の価値を強調するプロフェッショナルなプレゼンテーションを迅速に組み立ててください。
新たに導入された企業ポリシーを説明する90秒の説明ビデオを設計してください。これは特に社員とチームリーダー向けです。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔かつプロフェッショナルであり、親しみやすくも権威ある声で提供されます。HeyGenの字幕/キャプションを統合して、アクセシビリティと理解を確保し、この重要な企業コミュニケーションビデオメーカーのツールを効果的に活用して重要な情報を広め、潜在的なコスト削減を実現してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業コミュニケーションビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは強力な企業コミュニケーションビデオメーカーとして、企業がプロフェッショナルなコンテンツを効率的に作成できるようにします。さまざまなコミュニケーションニーズに対応した魅力的なビデオの開発プロセスを簡素化し、内部および外部のメッセージングを強化します。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストをビデオに変換する機能を含む高度なAI機能を活用して、スクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。これらのAIツールは、ナレーションの自動生成や自動字幕を提供し、ビデオ制作のワークフローを効率化します。
編集経験がなくてもHeyGenでプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できますか？
はい、HeyGenは直感的なプラットフォームで、誰でもビデオ制作を利用しやすくします。幅広いテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを利用して、豊富なビデオ編集スキルがなくても高品質なビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはどのような種類の企業コンテンツに使用できますか？
HeyGenは、社員のオンボーディングや社内コミュニケーションからソーシャルメディアキャンペーンやコンテンツマーケティングまで、さまざまな企業ビデオニーズに対応します。そのプラットフォームは、会社の文化を強化し、ブランドメッセージを効果的に伝えるビデオの作成をサポートします。