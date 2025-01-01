AIを活用した効率的な企業コミュニケーショントレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用して、社内コミュニケーションとオンボーディングのためのプロフェッショナルな企業トレーニングビデオを簡単に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けの60秒間のトレーニングビデオをデザインし、必須のオンボーディングプロトコルをフレンドリーで情報豊かなビジュアルスタイルで伝える。HeyGenのテンプレートとシーンを使用し、すべての従業員がアクセスできるように自動字幕/キャプションを追加。
全スタッフ向けの45秒間のエグゼクティブアップデートを制作し、リアルなAIアバターが洗練された権威あるビジュアルスタイルで重要な戦略的発表を強調。HeyGenのボイスオーバー生成とスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用。
部門チームに新しい社内プロセスを説明する90秒間の企業コミュニケーショントレーニングビデオを開発し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで強化された明確な指導スタイルを利用し、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム間の互換性を確保。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように企業コミュニケーショントレーニングビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ変換を使用して、プロフェッショナルな企業コミュニケーショントレーニングビデオを効率的に作成する力を企業に提供します。これにより、オンボーディングビデオや社内トレーニングコースの制作が簡素化され、広範な編集スキルを必要とせずに魅力的なコンテンツを確保できます。
HeyGenはすべての会社発表でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングツールを提供し、ロゴ、色、フォントをビデオに直接統合できます。また、カスタマイズ可能なボイスオーバーオプションや多様なビデオテンプレートを利用して、すべての会社発表やエグゼクティブアップデートがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは社内コミュニケーションにどの言語をサポートしていますか？
HeyGenは100以上の言語をサポートしており、組織が多言語の労働力に効果的に社内コミュニケーションを届けることを可能にします。この機能は、すべての従業員に共鳴するグローバルな会社の更新やコンプライアンス研修を提供するために重要です。
HeyGenはビデオ制作のコストと時間を節約できますか？
はい、HeyGenはAIアバターを使用してテキストを魅力的なビデオに変換することで、ビデオ制作のコストと時間を大幅に削減します。これにより、チームは広範なビデオ制作や編集スキルを必要とせずに、高品質なトレーニングビデオや従業員エンゲージメントコンテンツを制作できます。