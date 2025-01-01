企業向けクリアビデオメーカー: プロフェッショナルなAIビデオ

カスタマイズ可能なテンプレートとダイナミックなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成しましょう。

158/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2Bクライアントをターゲットにした45秒のプロフェッショナルなマーケティング動画を制作し、新しいサービス提供を紹介してください。スリークでモダンなビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションを使用して、企業のアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを組み込みます。カスタマイズ可能なテンプレートと説得力のあるナラティブのためのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用し、洗練された自信に満ちたバックグラウンドオーディオでサポートします。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、会社のマイルストーンを発表する30秒の企業動画を開発してください。このオンラインビデオメーカーのプロジェクトは、魅力的でテンポの速いビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、スクリプトから自動生成された字幕/キャプションを含めることで、すべての視聴者にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
ITプロフェッショナル向けに、複雑なソフトウェア機能を技術トレーニングモジュールでデモンストレーションする2分間のAIビデオを設計してください。ビデオには、明確で簡潔なスクリプトからのテキスト-to-ビデオによる指示が必要で、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、集中力を助けるミニマリスティックなバックグラウンドミュージックで補完します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業向けクリアビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的な企業ビデオを簡単に作成しましょう。AIを活用したプラットフォームがスクリプトから素晴らしいビジュアルへのワークフローを効率化します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
スクリプトをテキスト-to-ビデオで変換するか、カスタマイズ可能なテンプレートから選択して、企業ビデオの基盤を設定します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ブランドを表現する多様なAIアバターから選び、ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、一貫した企業アイデンティティを確保します。
3
Step 3
オーディオとテキストで強化
コンテンツのためにプロフェッショナルなナレーションを生成し、自動字幕を簡単に追加して、すべての視聴者にメッセージが明確であることを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比でエクスポートして、社内コミュニケーションやさまざまなソーシャルメディアプラットフォームで共有する準備を整えたプロフェッショナルなマーケティングビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成

.

ソーシャルメディアプラットフォーム向けにダイナミックなAI駆動のビデオやクリップを迅速に生成し、強力なブランドプレゼンスを維持し、視聴者と明確にコミュニケーションします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の企業ビデオの品質を向上させますか？

HeyGenは高度なAIビデオエンハンサーとAIビデオアップスケーラー技術を利用して、標準的な映像を驚くほど美しい4K品質に変換します。これにより、企業ビデオは常にプロフェッショナルでクリアに見え、社内コミュニケーションやプロフェッショナルなマーケティングビデオで強い印象を与えます。

HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバターやスクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオ機能など、革新的なAI機能を提供しています。これにより、広範な撮影や編集の専門知識を必要とせずに、魅力的な説明ビデオコンテンツを効率的に制作することができます。

HeyGenを使用してビデオ内のブランディング要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴ、色、フォントを簡単にビデオに統合できます。これにより、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで一貫したブランドストーリーテリングとプロフェッショナルなマーケティングビデオを確保できます。

HeyGenはオンラインビデオメーカーのニーズに対してどのようにビデオ制作プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして機能し、企業向けクリアビデオの作成を簡素化します。自動字幕やバックグラウンドノイズの除去などの機能により、メッセージが常に明確でアクセス可能であることを保証し、プロフェッショナルな外観のビデオを簡単に作成できます。