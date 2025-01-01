企業市民生成者: 影響力のあるCSR動画を作成

強力なスクリプトからのテキストビデオでステークホルダーエンゲージメントを高め、企業の社会的責任コンテンツを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
将来の従業員や持続可能性の支持者に向けた30秒の魅力的な動画を開発し、最近の環境保護イニシアチブをスポットライトで紹介してください。この動画は、モダンでクリーン、データ駆動型のビジュアル美学を採用し、HeyGenのAIアバターを利用して、重要な事実や数字を魅力的に提示します。
サンプルプロンプト2
地域のリーダーや地元のパートナー向けに、コミュニティへの関与の具体的な影響を紹介し、責任あるビジネス慣行を示す60秒の動画を作成してください。ビジュアルスタイルは温かく人間中心で、HeyGenのナレーション生成機能を使用して心のこもったナレーションを添えます。
サンプルプロンプト3
投資家や取締役会メンバーを対象にした55秒の簡潔な動画を作成し、包括的な企業市民戦略を要約してください。この動画は、洗練されたエグゼクティブなビジュアルスタイルと権威ある自信に満ちたナレーションを求めており、HeyGenのテンプレートとシーンをうまく活用して、効果的なステークホルダーエンゲージメントへのコミットメントと企業市民生成者としての役割をプロフェッショナルに示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業市民生成者の仕組み

ポジティブな影響を示す企業の社会的責任動画を簡単に作成し、信頼を築き、ブランドの評判を高めます。

1
Step 1
CSRコンテンツを作成
多様な「企業の社会的責任テンプレート」を活用するか、スクリプトを貼り付けて動画を開始します。これにより、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を使用して、影響力のある企業市民メッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
ブランドの声を代表し、メッセージを明確に伝えるために、幅広い「AIアバター」から選択します。高度な「AIアバター」がスクリプトを生き生きとさせ、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを保証します。
3
Step 3
魅力的なビジュアルを追加
「メディアライブラリ/ストックサポート」から「魅力的なビジュアル」を取り入れて、動画の影響力を高めます。視覚的に魅力的な要素が、企業の責任あるビジネス慣行を効果的に伝えるのに役立ちます。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
「企業市民プロモビデオメーカー」作成を完了し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームで動画を公開します。広くコミットメントを共有し、ブランドの評判を強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

CSRの影響とステークホルダーストーリーを強調

環境保護、コミュニティへの影響、成功したステークホルダーエンゲージメントの取り組みを効果的に示す魅力的なAIビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な企業の社会的責任動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー技術を使用して、魅力的な企業の社会的責任（CSR）動画を制作する力を提供します。スクリプトを簡単に魅力的なビジュアルに変換し、AIアバターとリアルなナレーション生成を活用して、責任あるビジネス慣行とブランドの評判をステークホルダーに効果的に伝えます。

CSRコンテンツ作成のためにHeyGenが提供するAI機能は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとスクリプトからのシームレスなテキストビデオ機能を含む強力なAI機能を活用して、CSRコンテンツ作成を革新します。これにより、環境保護やコミュニティへの関与の取り組みを説明する高品質なビデオメッセージを効率的に生成できます。

HeyGenは環境保護のためのビデオコンテンツ生成を支援できますか？

はい、HeyGenは環境保護に焦点を当てた影響力のあるビデオコンテンツを開発するための理想的なAIビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを利用して、持続可能な慣行と責任あるビジネスへのコミットメントを明確に表現し、企業市民の物語を強化します。

HeyGenは企業市民プロモーションの制作を効率化するテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、企業市民プロモーションビデオの制作を効率化するために設計されたさまざまなプロフェッショナルテンプレートを提供しています。これらのテンプレートと強力なブランディングコントロールを組み合わせることで、社会的責任への献身を示す洗練された魅力的なビジュアルを簡単に作成できます。