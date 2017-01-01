インスタントAIボイスのための企業放送ジェネレーター

強力なボイスオーバー生成を使用して、eラーニングやマーケティングキャンペーンのためのプロフェッショナルな企業ボイスを簡単に作成します。

HRマネージャーと企業コミュニケーションスペシャリスト向けに、新しい会社方針を紹介する45秒の内部放送を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなもので、AIアバターがバーチャルスタジオセットからメッセージを伝える形式です。音声スタイルは明確で権威ある企業アナウンサーのAIボイスオーバーで、一貫性と重厚感を確保します。このビデオは、企業放送ジェネレーターがボイスオーバー生成を通じて内部メッセージングをどのように簡素化するかを効果的に示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとマーケティングチーム向けに、テキストを魅力的なビデオに変換するスピードと効率を紹介する30秒のマーケティング説明ビデオを開発してください。ビジュアル的には、ダイナミックなカットを使用し、多様なメディアライブラリ/ストックサポート要素と鮮やかなオンスクリーンテキストを活用して、テンポの速いものにします。音声は注意を引くエネルギッシュなテキスト読み上げジェネレーターの声が必要です。スクリプトからのテキスト-to-ビデオが、魅力的なマーケティングコンテンツの作成をどのように可能にするかを強調します。
サンプルプロンプト2
トレーニングと開発のスペシャリストおよびオンラインコースクリエイターを対象とした60秒のeラーニングモジュールプレビューを制作してください。ビデオは教育的なビジュアルスタイルを採用し、明確なオンスクリーングラフィックス、デモンストレーション、および多様なAIアバターがコンセプトを提示します。音声には、落ち着いた情報提供型のAIボイスジェネレーターを使用し、マルチリンガルオプション間をシームレスに移行し、グローバルなリーチと包括性を示します。ボイスオーバー生成機能が中心となり、アクセシビリティのために字幕/キャプションが表示されます。
サンプルプロンプト3
企業ビデオ制作チーム向けに、柔軟で手頃な価格で高品質なビデオコンテンツを作成する50秒の企業発表を作成してください。ビジュアルデザインはモダンで洗練されており、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、さまざまなプラットフォームでスムーズなアスペクト比のリサイズとエクスポートを実現します。付随する音声は明確でプロフェッショナルな企業AIボイスジェネレーターで、カスタム録音なしで異なるオーディエンス向けにメッセージを適応させる容易さを強調します。これは、スケーラブルなコミュニケーションのための企業AIボイスジェネレーターの力を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業放送ジェネレーターの仕組み

AIパワードボイスとカスタマイズ可能なビデオ機能を使用して、プロフェッショナルな企業放送を簡単に作成し、効果的な内部および外部コミュニケーションを実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、ボイスを選択
まず、HeyGenに放送スクリプトを貼り付けます。その後、**ボイスオーバー生成**によって提供される自然な音声の中から、企業アナウンサーのトーンに完璧に合うものを選びます。明確で魅力的な配信を簡単に実現します。
2
Step 2
ビジュアルとAIプレゼンターを選択
メッセージを強化するために、**AIアバター**または適切なテンプレートを選択します。これらのビジュアルは、プロフェッショナルな企業ボイスと組み合わせて、発表をより魅力的にします。
3
Step 3
発音とブランド要素をカスタマイズ
メッセージの配信方法を**発音エディター**を使用して正確に調整します。また、ロゴや色などの会社のブランド要素を統合して、一貫した外観を実現できます。
4
Step 4
放送を生成して共有
スクリプト、ボイス、ビジュアルが設定されたら、**スクリプトからのテキスト-to-ビデオ**を活用して、高品質な企業放送を生成します。すべてのコミュニケーションチャネルでシームレスに配信できるように簡単にエクスポートし、企業放送ジェネレーターのプロセスを完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

マーケティング放送を加速

高性能なAIビデオ広告とマーケティングメッセージを迅速に生成し、説得力のあるビジュアルでターゲットオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのように企業放送ジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、企業が高品質な企業放送やマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。AIボイスジェネレーターとして機能し、eラーニングコンテンツや内部コミュニケーションなどのさまざまな用途にリアルなAIボイスオーバーを提供します。

HeyGenのAIボイス生成の機能は何ですか？

HeyGenは、自然な音声のAIボイスオーバーを作成できる高度なAIボイスジェネレーターとテキスト読み上げジェネレーターの機能を提供します。多言語サポート、ボイスクローン、発音エディターを活用して、オーディオコンテンツを効果的にカスタマイズできます。

HeyGenはコンテンツクリエイターにとってどのようにビデオ作成を柔軟にしますか？

HeyGenは、YouTubeやマーケティングキャンペーン向けのダイナミックなビデオコンテンツを作成するための柔軟なツールを提供します。ユーザーは複数のボイスタイルから選択し、さまざまな企業ボイスを活用して、メッセージをプロフェッショナルかつ効率的に伝えることができます。

HeyGenはAIアバターとブランディングを使用してプロフェッショナルなビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはスクリプトを魅力的なテキスト-to-ビデオコンテンツに変換し、AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを制作することを可能にします。企業はカスタムロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。