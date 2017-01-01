インスタントAIボイスのための企業放送ジェネレーター
強力なボイスオーバー生成を使用して、eラーニングやマーケティングキャンペーンのためのプロフェッショナルな企業ボイスを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーとマーケティングチーム向けに、テキストを魅力的なビデオに変換するスピードと効率を紹介する30秒のマーケティング説明ビデオを開発してください。ビジュアル的には、ダイナミックなカットを使用し、多様なメディアライブラリ/ストックサポート要素と鮮やかなオンスクリーンテキストを活用して、テンポの速いものにします。音声は注意を引くエネルギッシュなテキスト読み上げジェネレーターの声が必要です。スクリプトからのテキスト-to-ビデオが、魅力的なマーケティングコンテンツの作成をどのように可能にするかを強調します。
トレーニングと開発のスペシャリストおよびオンラインコースクリエイターを対象とした60秒のeラーニングモジュールプレビューを制作してください。ビデオは教育的なビジュアルスタイルを採用し、明確なオンスクリーングラフィックス、デモンストレーション、および多様なAIアバターがコンセプトを提示します。音声には、落ち着いた情報提供型のAIボイスジェネレーターを使用し、マルチリンガルオプション間をシームレスに移行し、グローバルなリーチと包括性を示します。ボイスオーバー生成機能が中心となり、アクセシビリティのために字幕/キャプションが表示されます。
企業ビデオ制作チーム向けに、柔軟で手頃な価格で高品質なビデオコンテンツを作成する50秒の企業発表を作成してください。ビジュアルデザインはモダンで洗練されており、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、さまざまなプラットフォームでスムーズなアスペクト比のリサイズとエクスポートを実現します。付随する音声は明確でプロフェッショナルな企業AIボイスジェネレーターで、カスタム録音なしで異なるオーディエンス向けにメッセージを適応させる容易さを強調します。これは、スケーラブルなコミュニケーションのための企業AIボイスジェネレーターの力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように企業放送ジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、企業が高品質な企業放送やマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。AIボイスジェネレーターとして機能し、eラーニングコンテンツや内部コミュニケーションなどのさまざまな用途にリアルなAIボイスオーバーを提供します。
HeyGenのAIボイス生成の機能は何ですか？
HeyGenは、自然な音声のAIボイスオーバーを作成できる高度なAIボイスジェネレーターとテキスト読み上げジェネレーターの機能を提供します。多言語サポート、ボイスクローン、発音エディターを活用して、オーディオコンテンツを効果的にカスタマイズできます。
HeyGenはコンテンツクリエイターにとってどのようにビデオ作成を柔軟にしますか？
HeyGenは、YouTubeやマーケティングキャンペーン向けのダイナミックなビデオコンテンツを作成するための柔軟なツールを提供します。ユーザーは複数のボイスタイルから選択し、さまざまな企業ボイスを活用して、メッセージをプロフェッショナルかつ効率的に伝えることができます。
HeyGenはAIアバターとブランディングを使用してプロフェッショナルなビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはスクリプトを魅力的なテキスト-to-ビデオコンテンツに変換し、AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを制作することを可能にします。企業はカスタムロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。