HRマネージャーと企業コミュニケーションスペシャリスト向けに、新しい会社方針を紹介する45秒の内部放送を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなもので、AIアバターがバーチャルスタジオセットからメッセージを伝える形式です。音声スタイルは明確で権威ある企業アナウンサーのAIボイスオーバーで、一貫性と重厚感を確保します。このビデオは、企業放送ジェネレーターがボイスオーバー生成を通じて内部メッセージングをどのように簡素化するかを効果的に示します。

