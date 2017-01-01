あなたの頼れる企業ブリーフィングビデオメーカー
カスタマイズ可能なテンプレートとインテリジェントなナレーション生成を活用して、プロフェッショナルな企業ブリーフィングをより速く制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい製品機能を発表するために、潜在的なクライアントをターゲットにした30秒のダイナミックなマーケティングティーザーを開発します。ビデオはスリークでモダンなビジュアルスタイルで、テンポの速い編集とインスパイアリングなサウンドトラックを必要とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、インパクトのあるビジュアルと魅力的なテンプレート＆シーンを迅速に見つけます。
新入社員を歓迎するための60秒のビデオを作成し、会社の文化と価値観を紹介します。ビジュアルスタイルはフレンドリーでプロフェッショナルにし、暖かい色合いと、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して生成された穏やかで安心感のあるナレーションを組み込みます。
既存の社員向けに新しい社内ソフトウェアのアップデートについての50秒の説明ビデオを制作します。ビデオは明確で簡潔なビジュアルスタイルで、シンプルなアニメーションと中立的で説明的な音声トーンを持ち、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、さまざまな社内コミュニケーションプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように企業ブリーフィングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな企業ブリーフィングビデオを簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、効率的かつクリエイティブなプロセスを実現します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオにロゴや会社の色を組み込むことができます。AI機能により、一貫したブランドイメージとプロフェッショナルなナレーションをすべてのマーケティング資料に提供します。
HeyGenのツールを使用してオンラインビデオコンテンツを迅速に制作できますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターと包括的な機能により、オンラインビデオメーカーとして理想的です。ソーシャルメディア向けの高品質なビデオコンテンツを迅速に制作し、さまざまなプラットフォームで簡単にエクスポートして共有できます。
HeyGenはAIビデオ制作でグローバルなオーディエンスをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、自動字幕やプロフェッショナルなナレーション生成などの高度なAI機能を通じて、グローバルなオーディエンスへのアクセスを向上させます。これにより、企業ビデオがより広いオーディエンスに効果的かつプロフェッショナルに届きます。