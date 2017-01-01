魅力的なコンテンツのための企業概要ビデオジェネレーター

プロジェクト概要をスクリプトからのテキストビデオを使用して動的なビデオに迅速に変換し、効率的なコミュニケーションとトレーニングを実現します。

マーケティングチームが新しい取り組みを紹介するための30秒の企業概要ビデオを迅速に制作するにはどうすればよいですか？このビデオは、内部の利害関係者と外部のパートナーを対象とし、プロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルと、明るくクリアなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツ制作を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや個人のコンテンツクリエイターの注目を集めるために設計された、非常に魅力的な15秒のAIビデオジェネレーター広告を想像してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、モダンな美学とクリアで明瞭なナレーションを備え、HeyGenのAIアバターを利用して多様なスポークスパーソンを迅速に実現します。
サンプルプロンプト2
新入社員のオンボーディングのために、会社の文化を説明する45秒の簡潔なトーキングヘッドビデオを開発します。対象は新入社員であり、ビデオはクリアで権威あるが親しみやすいビジュアルトーンを維持し、ミニマリストな背景を持ち、HeyGenのナレーション生成を効果的に活用して一貫したプロフェッショナルな音声を提供します。
サンプルプロンプト3
新しい製品機能を紹介するために、潜在的なクライアントを対象としたインパクトのある60秒のビデオ広告を作成します。このビデオは、営業チームがプレゼンテーションで使用するために設計されており、洗練された情報豊富で説得力のあるビジュアルスタイルが必要で、微妙でプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを伴い、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練されたブランド一貫性のある最終出力を確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業概要ビデオジェネレーターの仕組み

HeyGenのAIパワードツールを使用して、企業概要を魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、コンセプトから完成までの制作を効率化します。

1
Step 1
プロジェクト概要を作成
企業概要またはスクリプトを入力することから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、テキストを動的なビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
メッセージを視覚的に表現し、ブランドの一貫性を維持するために、さまざまな「AIアバター」や事前にデザインされたビデオテンプレートから選択します。
3
Step 3
プロフェッショナルな強化を追加
多言語の高品質な「ナレーション生成」を統合するか、メディアライブラリからのストック映像でビデオを豊かにして、エンゲージメントを高めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動「字幕/キャプション」でビデオを仕上げ、さまざまな形式でエクスポートし、ソーシャルメディアコンテンツやビデオ広告として共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリービデオ

顧客の成果を強調し、潜在的なクライアントとの信頼を築くために、魅力的なAIビデオを手軽に作成します。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにクリエイティブなビデオ制作を強化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、スクリプトをリアルなAIアバターと多様なビデオテンプレートを使用して魅力的なビデオ広告やソーシャルメディアコンテンツに変換します。その直感的なプラットフォームは、テキストからビデオへのクリエイティブプロセスを簡素化し、洗練された制作を手軽に実現します。

HeyGenは企業概要ビデオの生成を支援しますか？

はい、HeyGenは優れた企業概要ビデオジェネレーターとして機能し、マーケティングおよび営業チームが高品質なプロジェクト概要ビデオを迅速に制作できるようにします。重要なメッセージの伝達を簡素化し、プロフェッショナルなAIビデオ概要生成で内部および外部のプレゼンテーションを強化します。

HeyGenはプロフェッショナルなトーキングヘッドビデオを作成するためのどのようなツールを提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を特徴とするリアルなトーキングヘッドビデオの生成に優れています。ユーザーはロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを統合し、すべてのビデオが企業のアイデンティティに完全に一致し、メッセージを強化することを保証します。

HeyGenは教育およびトレーニングビデオコンテンツの制作に適していますか？

HeyGenは教育およびトレーニング目的のための強力なAIビデオジェネレーターであり、ユーザーがスクリプトからテキストをビデオに簡単に変換できるようにします。その機能には自動生成された字幕、包括的なストック映像、メディアライブラリのサポートが含まれており、明確で効果的な学習資料の制作を簡単にします。