マーケティングチームが新しい取り組みを紹介するための30秒の企業概要ビデオを迅速に制作するにはどうすればよいですか？このビデオは、内部の利害関係者と外部のパートナーを対象とし、プロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルと、明るくクリアなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツ制作を効率化します。

