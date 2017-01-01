小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、彼らの製品がどのように際立つかを紹介します。フレンドリーでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを使用し、鮮やかな色彩と明るくクリアなナレーションを活用して、HeyGenのリアルなAIビデオアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を駆使し、俳優やスタジオを必要とせずに魅力的な製品ハイライトを提供します。

