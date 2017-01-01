企業アバタービデオメーカー：AIビデオ、手間いらず
AIアバタービデオジェネレーターでコミュニケーションを変革しましょう。強力なAIアバターを使用して、魅力的なマーケティングビデオやデジタルスポークスパーソンを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターを対象にした15秒のソーシャルメディアクリップを制作し、クイックチップやトレンドを紹介します。ビジュアルスタイルはトレンディでエネルギッシュにし、テンポの速いカットとモダンなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのAIアバターからのデジタルスポークスパーソンを使用して、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンの中で瞬時に視覚的な魅力とエンゲージメントを高めます。
オンラインコースクリエイター向けに、複雑な概念をシンプルに説明する45秒の教育的なピースを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで親しみやすく、落ち着いた権威あるAIアバターをAIアバタービデオジェネレーターからフィーチャーし、HeyGenの自動字幕/キャプションを補完して、多様なオーディエンスに対するアクセシビリティと理解を向上させます。
企業トレーナー向けに、60秒の社内コミュニケーションビデオをデザインし、新しい会社方針やイニシアチブを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで信頼性があり、HeyGenの能力を使用して自分自身をAIアバターにクローン化し、親しい同僚のように見えるカスタムAIアバターをフィーチャーし、直接的でありながら励ましのトーンでメッセージを伝え、企業アバタービデオメーカーのコンテキストでパーソナライズされた配信を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンテンツ用のリアルなAIビデオアバターを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIアバタービデオジェネレーターを使用すると、リアルなAIビデオアバターを簡単に作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、スタジオや俳優、編集スキルがなくてもプロフェッショナルな品質のコンテンツを制作できます。
HeyGenのデジタルスポークスパーソン技術を使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenのデジタルスポークスパーソン技術を使用して、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊富な教育コンテンツ、ダイナミックなソーシャルメディアクリップなど、さまざまなコンテンツを作成できます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用して、プロジェクトをすぐに開始できます。
HeyGenは私の声をクローン化し、AIアバターに複数の言語をサポートできますか？
はい、HeyGenは高度なAIボイスクローン機能を提供しており、自分自身をクローン化して自分の声を使用できます。また、AIアバターは175以上の言語と方言をサポートしており、メッセージをグローバルなオーディエンスに届けることができます。
HeyGenは企業コミュニケーションのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトや画像を魅力的なビデオに迅速に変換することで、企業コミュニケーションを簡素化します。企業アバタービデオメーカーは、従業員トレーニングからユーザー生成コンテンツ（UGC）の作成まで、あらゆる用途に最適です。