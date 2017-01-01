プロフェッショナルコンテンツのための企業アバタービデオジェネレーター
デジタルスポークスパーソンを使用して複雑な業界トレンドを簡単に説明する60秒の解説ビデオを開発し、企業環境での新入社員を対象とします。ビジュアルの美学はクリーンで教育的であり、HeyGenのテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を使用して明確で情報豊かな音声を提供し、理解と記憶を容易にします。
小規模ビジネスオーナーのためにパーソナライズされたAIアバターを使用して、コミュニティを引き付け、個人のブランディングを強化することを目的とした30秒のダイナミックなソーシャルメディア発表を作成します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュであり、フレンドリーで熱意のある音声トーンを持ち、HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的な外観を実現します。
プロフェッショナルなプレゼンターアバターを使用して、全従業員に内部ポリシーの更新を伝える90秒の企業コミュニケーションビデオをデザインします。ビジュアルアプローチは権威的で信頼できるものであり、安心感と正確さを持った音声スタイルを使用し、HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを活用して、組織全体での明確さとアクセス性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使った魅力的なマーケティングビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターテクノロジーを使用して、高品質なマーケティングビデオを簡単に制作できるようにします。テキストをプロフェッショナルなプレゼンターと事前に構築されたテンプレートを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ作成を手軽かつ効率的にします。
AIアバターを自分のブランドや自分自身を表現するようにカスタマイズできますか？
はい、HeyGenではAIアバターの広範なカスタマイズが可能で、自分のアバターをデザインしたり、自分自身をクローンしてパーソナライズされたデジタルスポークスパーソンを作成することができます。この機能により、すべてのビデオコミュニケーションで強力な個人ブランディングとブランドの整合性を確保します。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類のクリエイティブなビデオコンテンツを生成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的な解説ビデオ、マーケティング資料、内部コミュニケーションを含む幅広いクリエイティブなビデオコンテンツを生成できます。私たちのプラットフォームはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供し、画像からAIアバタービデオを作成する機能を備えており、コンテンツ制作を効率化します。
HeyGenはリアルで生き生きとしたAIビデオアバターを提供していますか？
HeyGenは、視聴体験を向上させるリアルで生き生きとしたAIビデオアバターの作成を専門としています。私たちの技術は完璧なリップシンクと自然な声を保証し、デジタルキャラクターを非常にリアルでプロフェッショナルにします。