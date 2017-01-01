企業発表ビデオメーカー: 魅力的なアップデートを作成

強力なAIアバターを使用して、迅速に高品質な企業発表を制作し、メッセージを届けましょう。

主要なソフトウェアアップデートを紹介する90秒の企業発表ビデオを作成してください。このビデオは社内の従業員と主要な利害関係者を対象とし、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルと自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、発表をダイナミックなプレゼンテーションに変えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい社内コミュニケーションツールを説明する2分間の従業員オンボーディングビデオをデザインしてください。新入社員と既存のチームメンバーを対象に、サポート的で明確なビジュアルスタイルを目指し、親しみやすいAIアバターがプレゼンテーションを行います。包括的な理解を確保するために、HeyGenの機能を使用して字幕/キャプションを組み込みましょう。
サンプルプロンプト2
会社の第3四半期の業績を要約する60秒のビデオを制作してください。経営陣と投資家を対象とし、洗練された簡潔なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、データ駆動のグラフィックスと明るいトーンを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質なプレゼンテーションを迅速に組み立てましょう。
サンプルプロンプト3
ITおよび開発チーム向けに複雑な新しい技術的ワークフローを示す1分間のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは詳細で説明的であり、クリーンなインターフェースデモンストレーションを示し、正確なナレーションでサポートされるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、最大限のリーチを確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業発表ビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、洗練されたプロフェッショナルな企業発表ビデオを簡単に作成し、効果的な社内外のコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」から選択するか、カスタム発表をゼロから作成して「企業発表ビデオ」を作成するプロジェクトを開始します。
2
Step 2
ブランド要素を追加
「ブランド管理（ロゴ、色）」機能を使用して、会社の独自のロゴ、色、フォントを適用し、統一感のあるプロフェッショナルな「ブランドテンプレート」ルックを確保して発表をパーソナライズします。
3
Step 3
AI強化を適用
スクリプトからリアルな「ナレーション生成」を利用して、発表のメッセージを強化し、明確でプロフェッショナルなナラティブを確保します。
4
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
高品質な「企業ビデオ」を完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、「社内コミュニケーション」や外部共有のための配信を簡単にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用して企業ビデオ制作を行っていますか？

HeyGenは高度なAI機能を活用して、企業ビデオメーカーのプロセスを簡素化します。ユーザーはテキストスクリプトからビデオを生成し、AIアバターを使用し、プロフェッショナルなナレーションを作成することができ、ビジネスコミュニケーションに効率的なAIビデオエディターとなっています。

HeyGenは企業ビデオ制作を効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは効率を重視した機能を備えた強力なビデオ制作プラットフォームを提供しています。豊富なテンプレートライブラリとストック映像ライブラリのサポートを組み合わせた直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、高品質な企業ビデオの制作ワークフローを効率化します。

HeyGenはすべての企業発表でブランドの一貫性を維持できますか？

はい、HeyGenは企業がすべての会社発表と企業ビデオで強力なブランドの一貫性を確保することを可能にします。ロゴや色の包括的なブランド管理とカスタマイズ可能なブランドテンプレートを使用して、洗練されたブランドコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenは社内コミュニケーションとトレーニングにどのように役立ちますか？

HeyGenは従業員オンボーディングなどの社内コミュニケーションとトレーニングの取り組みを強化するための理想的な企業発表ビデオメーカーです。テキストからビデオへの迅速なコンテンツ作成をサポートし、字幕とナレーション生成を完備して、複雑な情報をチームにとって理解しやすくします。