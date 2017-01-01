潜在顧客や投資家をターゲットにした45秒の製品発表ビデオを作成し、最新のイノベーションを紹介してください。スタイリッシュでモダン、ダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して重要なメッセージを伝え、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、この重要なAIビデオジェネレーターの出力を迅速に作成します。

ビデオを生成