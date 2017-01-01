企業発表ビデオジェネレーター: AI駆動で簡単
スクリプトからのテキストを使用して、シームレスなコミュニケーションのためにプロフェッショナルな会社の更新を迅速に作成します。
従業員やステークホルダー向けに、重要なマイルストーンを祝う30秒の社内更新ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでフレンドリー、インスパイアリングであるべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明瞭なナレーションを行い、さまざまなテンプレートとシーンから選択して、この重要な企業ビデオコミュニケーションを効率化します。
一般の人々やフォロワーに向けた15秒のソーシャルメディア発表ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは魅力的で簡潔、活気に満ちたもので、トレンディな音楽で補完されます。字幕を追加してアクセシビリティを最大化し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたこの迅速な発表ビデオを作成します。
ビジネスパートナーや潜在的な協力者に向けて、新しい戦略的イニシアチブを60秒の権威ある企業発表ビデオで説明します。情報豊かでクリーンなビジュアルスタイルと自信に満ちたインストゥルメンタルトラックを組み合わせて、メッセージを効果的に伝えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、オンラインビジネスビデオメーカーからの洗練された出力を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業発表ビデオをクリエイティブに向上させることができますか？
HeyGenは、魅力的な発表ビデオの作成を簡素化する高度なオンラインビジネスビデオメーカーです。簡単なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、企業の更新や製品発表のためにクリエイティブなビジョンを簡単に実現し、オーディエンスに合わせたカスタマイズを容易にします。
HeyGenはプロフェッショナルな企業ビデオを生成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストスクリプトを洗練された企業ビデオに変換します。リアルなAIアバターとスクリプトからの高度なボイスオーバー生成を活用し、複雑な機材なしでプロフェッショナルで効率的な制作を実現します。
HeyGenはすべての発表ビデオでブランドアイデンティティを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべての発表ビデオにロゴや特定のブランドカラーをシームレスに組み込むことができます。これにより、一貫性が保たれ、企業のプロフェッショナルなイメージがすべての企業コミュニケーションやソーシャルメディアの更新で強化されます。
HeyGenを使用してどのような発表ビデオを作成できますか？
HeyGenは多様なニーズに対応する多用途な企業発表ビデオジェネレーターです。重要な会社の更新、エキサイティングな製品発表、魅力的なソーシャルメディアコンテンツ、その他さまざまな企業ビデオを簡単に作成でき、すべてのコミュニケーション戦略に最適なオンラインビジネスビデオメーカーです。