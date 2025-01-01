企業広告ビデオメーカー: 驚くべき広告を迅速に作成
リアルなAIアバターでエンゲージメントを高め、制作コストを削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツ制作を拡大しようとするマーケティングチーム向けに、ダイナミックな45秒の広告を検討してください。このビデオは、テンポの速い魅力的なビジュアルと自信に満ちた明確なナレーションを特徴とし、「オンラインビデオ広告メーカー」としてのHeyGenの効率性を示します。多くのキャンペーンでブランドの一貫性を維持するために、魅力的な「テンプレートとシーン」をどれだけ迅速にカスタマイズできるかを強調します。
複雑なサービスを説明するためのコミュニケーションスペシャリスト向けに、90秒の企業プレゼンテーションが必要です。このビデオは、洗練された情報豊富なビジュアルと権威ある明確なナレーションを伴い、「企業広告ビデオメーカー」としてのプロフェッショナリズムを体現します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を通じて達成可能な精度と品質を示し、すべてのメッセージが明確かつ効果的に伝えられることを保証します。
迅速で魅力的なプロモーションを求めるeコマースビジネスをターゲットにした、30秒のソーシャルメディア広告を生成します。明るく目を引くビジュアルと親しみやすくエネルギッシュなナレーションを使用して即座に注意を引き、「ビデオ広告」の力を発揮します。「字幕/キャプション」の効果を示し、音声なしでもメッセージの理解を確保し、より広いオーディエンスにリーチします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ広告メーカーであり、リアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトを洗練されたビデオに変換することでプロセスを簡素化します。これにより、企業キャンペーンからソーシャルメディア広告まで、あらゆる種類のビデオ広告の制作が効率化されます。
HeyGenは企業広告ビデオのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは企業広告ビデオメーカーのニーズに応えるために、ロゴや色の広範なブランディングコントロールを含む強力な技術的機能を提供します。ドラッグアンドドロップエディターを使用して、ブランドアイデンティティに正確に合わせた直感的なカスタマイズが可能です。
HeyGenは複数の言語でのボイスオーバー付きビデオ広告を制作できますか？
はい、HeyGenは50以上の言語で高品質のボイスオーバー生成をサポートすることで、ビデオ広告のグローバルなリーチを大幅に向上させます。この技術的な能力により、コンテンツが多様な国際的なオーディエンスに効果的に響くことを保証します。
HeyGenを使用してAI俳優とスクリプトを活用し、ビデオ広告を迅速に制作するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、AI俳優を使用してスクリプトを直接ビデオに解釈することで、コンテンツクリエーターが魅力的なビデオ広告を迅速に制作できるようにします。この技術的アプローチにより、従来のビデオ制作に通常伴う制作時間とリソースが大幅に削減されます。