料理チュートリアルビデオメーカー: 美味しいハウツービデオを作成

明確なステップバイステップの指示と自動キャプションで、より広い視聴者にリーチする魅力的な料理動画を制作します。

HeyGenのAIアバターを使用して、忙しい家庭料理家やフードブロガーをターゲットにした、クリーンでテンポの速いビジュアルスタイルと高品質なAIナレーションで視聴者をスムーズにガイドする、60秒のプロフェッショナルな料理チュートリアルを開発してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
料理教育者や初心者向けに、複雑なベーキング技術をマスターする方法を詳述した90秒のレシピ動画を作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、正確なステップバイステップの指示を明確にナレーションし、詳細なクローズアップビジュアルと明確な音声ガイダンスでプロセスを解明します。
サンプルプロンプト2
若いトレンド志向のユーザーに共鳴する革新的なフードハックを紹介する、ソーシャルメディア向けに最適化された45秒のダイナミックな料理動画を制作してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームに適合させ、アップビートで視覚的に鮮やかなスタイルと魅力的な音楽、クイックカットを使用して即座に注目を集めます。
サンプルプロンプト3
将来のフードブロガー向けに、魅力的なレシピコンテンツを作成するための実用的なヒントを提供する2分間の「料理動画の作り方」ガイドをデザインしてください。この情報豊かで親しみやすい動画は、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを高め、メディアライブラリ/ストックサポートを含めて視覚的な例を強化し、教育的でありながら親しみやすいトーンで提供されるべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

料理チュートリアルビデオメーカーの使い方

直感的なAI駆動のプラットフォームで、レシピを魅力的でプロフェッショナルな料理チュートリアル動画に簡単に変換し、ソーシャルメディアやその他の場で活用しましょう。

1
Step 1
レシピコンテンツを選択
既存のレシピ動画クリップをアップロードするか、スクリプトを貼り付けてスクリプトからのテキストビデオ機能を活用します。これが料理チュートリアル動画の基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
レシピ動画用にデザインされたさまざまなビデオテンプレートやシーンから選択します。ビジュアルを強化し、ブランド要素を統合して一貫した外観を作り出します。
3
Step 3
魅力的な音声とテキストを追加
自然な音声のAIナレーションを生成し、指示を自動的に字幕/キャプションとして追加して、すべての視聴者にレシピがアクセス可能であることを確認します。
4
Step 4
プロフェッショナルにエクスポートして共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して料理動画を完成させます。プロフェッショナルな動画を直接エクスポートしてシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ステップバイステップの料理チュートリアルを強化

.

AIを活用して、視聴者のエンゲージメントを高め、重要なレシピ指示が効果的に理解されるようにする、動的でわかりやすい料理デモンストレーションを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI料理動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとAI駆動のツールは、自動化された料理動画制作を効率化し、複雑な編集なしでプロフェッショナルな料理チュートリアル動画を簡単に生成できます。

HeyGenは高度なAI機能を使ってプロフェッショナルな料理動画を作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは高度なAIナレーションと自動キャプションを統合し、オプションでAIアバターを使用することで、視聴者を効果的に引き付ける洗練されたプロフェッショナルな品質のレシピ動画を提供します。

HeyGenは詳細なレシピチュートリアルを作成するためのどのような動画編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートやステップバイステップの指示を簡単に統合できる包括的な動画編集ツールを提供しており、YouTubeやソーシャルメディア向けの魅力的な料理チュートリアル動画を制作するのに最適です。

HeyGenは料理動画の包括的なカスタマイズとブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロール、マルチメディアファイル用のロイヤリティフリーメディアライブラリ、柔軟なアスペクト比のリサイズを特徴としており、料理動画がブランドやプラットフォームの要件に完全に一致するようにします。