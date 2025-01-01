Coo Report Video Maker: 影響力のあるエグゼクティブサマリーを作成

複雑なデータやスクリプトを強力なテキストからビデオへの機能で魅力的なエグゼクティブサマリービデオに変換します。

ビジネスレポートビデオメーカーを使用して、企業の幹部やマネージャー向けに四半期ごとの業績レビューを効率化する方法を示す90秒のビデオを作成してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、動的なデータプレゼンテーションを行い、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と微妙な企業音楽をサポートにして、AIを活用したビデオ作成の影響を伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
取締役会メンバーや外部ステークホルダーを対象にした2分間のエグゼクティブサマリービデオを制作し、「AIアバター」が洗練されたビジュアルスタイルで戦略的な洞察を提示します。このビデオは、「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を活用してシームレスなトランジションを実現し、落ち着いた自信のあるAIボイスとインパクトのある効果音でバックアップされます。
サンプルプロンプト2
部門長向けの1分間のオペレーションレポートビデオを開発し、Coo Report Video Makerの効率性を紹介します。魅力的な「テンプレートとシーン」と活気ある「メディアライブラリ/ストックサポート」ビジュアルを利用して、主要な成果を強調し、アップビートなボイスオーバーとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで提示します。
サンプルプロンプト3
国際チーム向けにオンラインビデオエディターを効率的にナビゲートするための75秒の指導ビデオをデザインします。このビデオは、現代的でアクセスしやすいビジュアルアプローチを特徴とし、理解を深めるために明確な「字幕/キャプション」を備え、普遍的な明確さを確保するために中立的で情報豊かな声で進行します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Coo Report Video Makerの使い方

COOレポートを魅力的なビデオサマリーに簡単に変換します。これらのステップに従って、プロフェッショナルで影響力のあるビデオを作成し、重要な洞察を明確に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを作成
HeyGenにCOOレポートの重要なポイントとスクリプトを直接貼り付けるか入力して始めます。スクリプトからのテキストからビデオ機能が初期のビデオシーンを生成し、動的なレポートの基盤を設定します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドを代表し、レポートを届けるために、プロフェッショナルなAIアバターの豊富なライブラリから選択します。これにより、視聴者に信頼性のあるデジタルプレゼンターを通じて重要なメッセージが響きます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
ロゴやカラースキームを含む会社のブランドコントロールを適用して、ビジュアルの一貫性を確保します。また、関連するデータビジュアライゼーションを統合するか、ビデオテンプレートを選択して、レポートのプロフェッショナルな外観を向上させることができます。
4
Step 4
生成して共有
COOレポートビデオが完成したら、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。ステークホルダーと直接共有するか、さまざまなプラットフォームで配布するためにダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エグゼクティブサマリービデオを作成

.

複雑なCOOレポートやエグゼクティブサマリーを迅速に簡潔で魅力的なAIビデオに変換し、迅速な理解と幅広いステークホルダーへのリーチを実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはビジネスレポートのAIビデオ編集をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ビジネスレポートやエグゼクティブサマリーのためのプロフェッショナルなビデオを作成するために、先進的なAIビデオ編集を提供します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストからビデオを変換し、AIアバターとボイスオーバー生成を利用して、魅力的なコンテンツを効率的に制作します。

HeyGenはプロフェッショナルなビジネスレポートビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なビジネスレポートビデオメーカーであり、多様なビデオテンプレートとデータビジュアライゼーションを提供して、四半期および年間レポートを効果的に提示します。ブランドコントロールを簡単に追加して、一貫した企業イメージを維持できます。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、ビデオカスタマイズのための包括的な技術的機能を提供します。自動字幕/キャプション、ロゴや色のための強力なブランドコントロール、直感的なオンラインビデオエディターを含みます。これにより、ビデオコンテンツがアクセス可能で、ブランドに完全に一致することを保証します。

HeyGenはチームコラボレーションのためのオンラインビデオエディターとして適していますか？

はい、HeyGenはシームレスなチームコラボレーションのために設計された効率的なオンラインビデオエディターおよびワークスペースとして機能します。プロジェクトを共有し、編集をレビューし、高品質のビデオレポートを簡単にエクスポートすることで、ビデオ制作のワークフローを効率化します。