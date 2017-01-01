オンライン広告に苦戦している中小企業のオーナーをターゲットにした、30秒の魅力的な動画を作成し、HeyGenが静的な商品画像を動的で魅力的な広告に変える方法を示します。ビジュアルスタイルは現代的で鮮やかにし、クイックカットと画面上のテキストを特徴とし、熱意あふれる明瞭なナレーションを加えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を強調し、プロフェッショナルな動画作成を誰にでも手軽にする「コンバージョンビデオメーカー」プロセスを簡素化します。

ビデオを生成