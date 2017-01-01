コンバージョンビデオメーカー：今すぐエンゲージメントを高めよう

使いやすいオンラインツールとプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、画像を魅力的な動画に変換します。

オンライン広告に苦戦している中小企業のオーナーをターゲットにした、30秒の魅力的な動画を作成し、HeyGenが静的な商品画像を動的で魅力的な広告に変える方法を示します。ビジュアルスタイルは現代的で鮮やかにし、クイックカットと画面上のテキストを特徴とし、熱意あふれる明瞭なナレーションを加えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を強調し、プロフェッショナルな動画作成を誰にでも手軽にする「コンバージョンビデオメーカー」プロセスを簡素化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいコンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象にした、45秒の魅力的な指導動画を開発し、複雑な概念を簡単に理解できるビジュアルコンテンツに凝縮する方法を示します。動画は親しみやすく、アニメーション豊かなビジュアルスタイルを採用し、温かく明瞭な声で補完します。HeyGenの「AIアバター」機能を紹介し、デジタルプレゼンターを生き生きとさせ、カメラクルーを必要とせずに教育の普及を強化する「AIビデオジェネレーター」の力を証明します。
サンプルプロンプト2
eコマースストアのオーナー向けにデザインされた、60秒の洗練された商品紹介動画を制作し、閲覧者を忠実な顧客に変えることに焦点を当てます。ビジュアル美学はクリーンでプロフェッショナル、かつ商品中心であり、スムーズなトランジションと権威あるが魅力的なバックグラウンドミュージックトラックを特徴とします。HeyGenの「字幕/キャプション」機能が、音声がオフのときでもアクセシビリティを確保し、エンゲージメントを高める、真に効果的な「コンバージョンビデオメーカー」であることを強調します。
サンプルプロンプト3
将来のインフルエンサーや個人ブランドビルダーのための、30秒のインスパイアリングな個人ブランド紹介動画を作成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで際立つようにデザインします。ビジュアルナラティブはダイナミックで本物らしく、個人のクリップと鮮やかなグラフィックを組み合わせ、現代的で高揚感のあるサウンドトラックに設定します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、どのプラットフォームにも適応する「画像から動画」作成の容易さを示し、彼らのユニークなメッセージの最大のリーチとインパクトを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンバージョンビデオメーカーの仕組み

あなたのアイデアを魅力的な動画に変換し、視聴者を引き付け、行動を促す、直感的なオンラインプラットフォームで。

1
Step 1
スタートポイントを選択
多用途な「テンプレートとシーン」から選ぶか、自分のメディアをアップロードして「画像から動画」を作成します。これにより、プロジェクトの迅速でプロフェッショナルな基盤が提供されます。
2
Step 2
AI駆動の要素を追加
リアルな「AIアバター」を追加してメッセージを伝え、コンテンツを強化します。この重要な機能は、スクリプトを動的なプレゼンテーションに変え、真の「AIビデオジェネレーター」となります。
3
Step 3
洗練とブランディング
HeyGenの強力な「編集ツール」を利用して動画を完璧に仕上げます。ブランディング要素をカスタマイズし、すべての詳細を微調整して、コンテンツの完全な「ビデオエディター」として機能します。
4
Step 4
エクスポートと公開
作成を最終化し、希望の形式で動画をシームレスに「エクスポート」します。磨き上げたコンテンツを「オンラインビデオメーカー」プラットフォームから直接共有し、視聴者を引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリー動画

.

顧客の声を説得力のあるAI動画に変換し、信頼を築き、視聴者の購買決定を加速させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな動画作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、スクリプトをリアルなAIアバターを用いた魅力的なコンバージョンビデオメーカーコンテンツに変換します。使いやすいプラットフォームで、効率的なテキストから動画への生成を含むプロセス全体を簡素化します。

HeyGenで画像や写真を魅力的な動画に変換できますか？

はい、HeyGenは強力な画像から動画へのメーカーアプリであり、写真から動画へのコンバーターとして機能します。オンラインビデオメーカーのプラットフォーム内で、包括的な編集ツールと豊富なメディアライブラリを利用して、静的なビジュアルを動的な動画コンテンツに簡単に変換できます。

HeyGenは生成した動画のエクスポートオプションを提供していますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームでの広範な互換性を確保するために、標準のMP4形式で高品質の動画をエクスポートすることができます。すべてのエクスポートされた動画には透かしがなく、ブランディング要素やアスペクト比を完全にコントロールできます。

HeyGenは多様な動画コンテンツ作成に使いやすいプラットフォームですか？

もちろんです。HeyGenは、使いやすいオンラインビデオメーカーおよびビデオエディターとして設計されており、幅広い動画を作成する力を与えます。テキストスクリプトから直接コンテンツを生成することから、プロフェッショナルなナレーションや字幕を追加することまで、HeyGenはクリエイティブなプロセスを効率的かつアクセスしやすくします。