AIアバターがランディングページでのコンバージョン最適化を大幅に向上させる方法を示す、60秒の魅力的なビデオをデザインしてください。このビデオはデジタルマーケターとeコマースマネージャーを対象に、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと、データ駆動型の戦略を説明する明確で権威あるAIボイスオーバーを使用して制作します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を使用して、直接的な行動喚起をシームレスに統合する方法を強調してください。

ビデオを生成