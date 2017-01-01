請負業者ビデオジェネレーター：プロフェッショナルなビデオを迅速に作成
AIを活用したテキストからビデオへの変換を使用して、請負業者ビジネスのための魅力的なマーケティングおよびソーシャルコンテンツを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターとコンテンツクリエイター向けに、ソーシャルメディアプラットフォームで注目を集めることを目的とした30秒の革新的なビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは鮮やかでテンポが速く、太字のグラフィックスと現代的でアップビートなトラックを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、重要な情報を魅力的で記憶に残る方法で提示し、新しいソーシャルメディアコンテンツ戦略への好奇心を駆り立てます。
教育者と企業トレーナー向けに、複雑なテーマを簡素化するための60秒の説明ビデオをデザインします。ビジュアルの美学はクリーンでイラスト的であり、穏やかなアニメーションと落ち着いた権威あるナレーションを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選択して、教育コンテンツを効果的に構成し、説明ビデオの明確さとインパクトを確保します。
フリーランスの請負業者や熟練したサービスプロフェッショナルを対象にした40秒の本格的なプロモーションビデオを制作し、インパクトのあるポートフォリオを提示します。ビジュアルスタイルは現実的で実践的な感触を持ち、実際のプロジェクト映像を取り入れ、励ましのアコースティック音楽に合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、パーソナライズされたタッチを加え、請負業者ビデオジェネレーターがどのようにビデオプレゼンテーションをカスタマイズするのに役立つかを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を可能にしますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストプロンプトやスクリプトを魅力的なビデオに変換します。ユーザーは幅広いAIアバターから選択し、シームレスなアニメーションを組み込むことができ、真にクリエイティブで魅力的なコンテンツ制作が可能です。
HeyGenで作成されたビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、ビデオのあらゆる側面を調整できます。プロフェッショナルなビデオテンプレートを使用してビデオをパーソナライズし、ブランドのロゴや色をブランディングコントロールで統合し、多様なシーンから選択してマーケティングビデオに完璧にマッチさせることができます。
HeyGenは商業目的のさまざまな種類のビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは商業目的の多様なビデオコンテンツを生成するように設計されており、魅力的なソーシャルメディアコンテンツ、情報豊富な説明ビデオ、専門的な不動産ビデオなどを含みます。その多様性は、幅広いビジネスコミュニケーションのニーズをサポートします。
HeyGenでテキストからビデオを作成するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenはビデオ作成プロセスを簡素化し、強力なテキストからビデオへのジェネレーターとして機能します。ビデオスクリプトやテキストプロンプトを入力するだけで、HeyGenの統合されたAIボイスジェネレーターがコンテンツを生き生きとさせ、複雑なビデオ編集スキルを必要としません。