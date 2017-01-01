契約社員向けトレーニングビデオメーカーで効果的なコンテンツを作成
スクリプトからテキストをビデオに変換して、プロフェッショナルなビデオを迅速に生成し、従業員のオンボーディングとコンプライアンス研修を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の契約社員とL&Dチームを対象とした90秒の重要なコンプライアンス研修の更新を作成してください。この権威あるが魅力的なビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確性を確保し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを含め、簡潔で情報豊富な配信とプロフェッショナルなボイスオーバーでトレーニングコストを削減するのに役立ちます。
新しいツールや製品を学ぶ契約社員向けに、製品トレーナーを対象とした2分間のダイナミックな指導ビデオを開発してください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用してステップバイステップのアプローチを取り入れ、このビデオは複雑な手順を視覚的に示すために広範なメディアライブラリ/ストックサポートを組み込み、アニメーションビジュアルとガイド付きボイスオーバーで非常に魅力的なコンテンツ作成を保証します。
すべての契約社員向けに、迅速な理解を目的とした45秒の緊急で視覚的にインパクトのある安全プロトコルのクイックガイドを作成してください。このビデオは、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して重要な安全リマインダーを強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、あらゆるプラットフォームでの最適な視聴を保証し、明確なAIアバターと直接的な音声スタイルで即時の理解を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ生成技術を使用して、非常に魅力的なトレーニングビデオを作成する力をユーザーに提供します。AIアバターとダイナミックなシーンを活用して、注意を引きつけ、学習成果を向上させる魅力的なコンテンツを制作できます。HeyGenは、トレーニングビデオの制作プロセスを効率的かつクリエイティブにします。
HeyGenはブランド化されたトレーニングビデオのためにどのようなカスタマイズ機能を提供しますか？
HeyGenは、すべてのトレーニングビデオで一貫したブランド化を確保するための強力なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ブランドの色やロゴを統合し、さまざまなメディアを選択して、会社のアイデンティティに完全に一致するトレーニングコンテンツを作成します。これにより、プロフェッショナルで統一された学習体験が保証されます。
HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに効率的に変換できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAI機能を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換するプロセスを効率化します。テキストを入力するだけで、HeyGenのAIボイスオーバーとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、AIアバターと自動的に追加された字幕/キャプションを含む完全なビデオを生成します。これにより、制作時間と労力が大幅に削減されます。
L&DチームはHeyGenをどのように活用して効果的な従業員のオンボーディングとコンプライアンス研修を行えますか？
HeyGenはL&Dチームにとって非常に貴重なツールであり、従業員のオンボーディングやコンプライアンス研修を含む幅広い重要なトレーニングビデオを制作することができます。使いやすいインターフェースとAI機能により、高品質でプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に作成し、組織全体で簡単に更新および拡張できます。これにより、従業員は一貫した効果的な学習リソースを受け取ることができます。