契約者トレーニングビデオジェネレーター：L&D効率を向上
契約者向けのプロフェッショナルなコンプライアンス研修とオンボーディングビデオを作成します。AIアバターを活用して、迅速に魅力的なコンテンツを構築します。
L&Dチーム向けに、効果的な従業員オンボーディングプロセスを紹介する60秒の洞察に満ちたビデオを制作してください。ビデオはモダンで魅力的なビジュアル美学を持ち、HeyGenのリアルなAIアバターを使用して、会社の重要な価値観と初期の職務を簡単にテキストからビデオに変換して提示します。
特定の業界規制についての30秒のコンプライアンス研修ビデオを契約者向けに作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威がありながらもアクセスしやすく、HeyGenの暗黙のブランディングコントロールを通じて強力な企業ブランディングを維持し、最大限の保持力とアクセス性のために明確な字幕/キャプションを含めてください。
新しい機器の高度な技術手順を学ぶ経験豊富な契約者向けに、ダイナミックな90秒のビデオを開発してください。スタイルは実用的で情報に富み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを取り入れて複雑なステップを説明し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して設計されています。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにトレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターで、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを効率的に作成し、L&Dチームのプロセスを大幅に簡素化します。
カスタムトレーニングビデオを作成するためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをトレーニングビデオに直接統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、従業員のオンボーディングからコンプライアンス研修まで、すべてのコンテンツが一貫してブランドアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenは契約者トレーニングビデオジェネレーターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは契約者トレーニングビデオジェネレーターとして理想的で、さまざまな学習ニーズに対応する包括的で魅力的なビデオの作成を簡素化します。AIアバターと豊富なメディアを使用して、技術トレーニングモジュールやオンボーディングコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに多言語AIボイスオーバーと字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なAIボイスオーバーと自動字幕を備えた広範な多言語サポートを提供しています。この機能により、トレーニングビデオが多様なグローバルチームにとってアクセスしやすく、効果的であることを保証し、言語の壁を簡単に打破します。