安全なオンボーディングのための業者オリエンテーションビデオメーカー
AIアバターを使用した魅力的で多言語の安全トレーニングビデオで業者のオンボーディングを革新し、OSHA準拠を確保します。
すべての現場スタッフを対象にした45秒の建設安全オリエンテーションビデオを開発し、力強く行動指向のビジュアルスタイルと緊急かつ情報豊富なオーディオトラックを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、重要な安全ガイドラインを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、危険の認識と予防を強調します。
社内スタッフ向けの30秒の簡潔な社員トレーニングビデオを制作し、親しみやすく明確なビジュアルスタイルと温かく魅力的な声を採用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、新しいソフトウェア機能や更新された会社手順を紹介するビデオを迅速に組み立て、複雑な情報を簡単に理解できるようにします。
HRおよび安全管理者向けの60秒の安全ビデオメーカーのチュートリアルは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルと説得力のある落ち着いたオーディオトーンを示すべきです。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能が多様な視聴者に対するアクセシビリティと理解を確保する方法を強調しながら、効果的な安全トレーニングコンテンツの作成をユーザーに案内します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは建設業界向けの業者オリエンテーションビデオや社員トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、建設業界向けの魅力的な業者オリエンテーションビデオや重要な社員トレーニングビデオの制作を効率化します。事前にデザインされたテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、重要な情報を効果的に伝えるプロフェッショナルな安全トレーニングビデオを迅速に作成できます。
HeyGenが職場の安全とOSHA準拠を達成するための効果的な安全ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能な安全ビデオ制作を可能にするため、効果的な安全ビデオメーカーです。字幕やナレーションを簡単に追加して、重要な職場の安全プロトコルを明確に伝え、組織がOSHA準拠を維持するのを助けます。
HeyGenは多様な労働力に向けた安全トレーニングビデオのローカライズを支援できますか？
はい、HeyGenは安全トレーニングビデオのローカライズを大いに支援します。ナレーションや字幕を含む機能により、メッセージが多様な労働力やグローバルチームにアクセス可能となり、安全プロトコルの理解と遵守を促進します。
HeyGenは、広範な制作リソースを必要とせずに個別の建設安全ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターのライブラリを使用して、個別の建設安全ビデオを効率的に作成する力をユーザーに与えます。テンプレートを活用し、コンテンツをカスタマイズして、従来のビデオ制作リソースを必要とせずに影響力のある安全ビデオを制作できます。