契約者オンボーディングビデオメーカー：トレーニングを今すぐ効率化

AIアバターを使って魅力的な契約者オンボーディングビデオを簡単に作成し、新入社員のエンゲージメントを高め、トレーニングプロセスを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
契約者向けに、重要な現場プロトコルとベストプラクティスを強調した60秒の「安全トレーニングビデオ」を開発し、「オンボーディングプロセスを効率化」します。視覚スタイルは明確で指導的であり、明るいグラフィックと自信に満ちたナレーションを組み込み、スクリプトからのテキストをビデオに変換して一貫性と正確さを確保し、落ち着いた安心感のある背景音楽を伴います。
サンプルプロンプト2
新たに契約した契約者向けに、会社の主要な価値観とプロジェクトの期待を紹介するハイライトリールを特に「オンボーディングビデオ」を作成するための30秒のダイナミックなビデオを制作してください。この作品は、ブランドに合わせた色とインパクトのある現代的な音楽を使用し、プロフェッショナルなトーンを最初から設定する強力なボイスオーバーで提供されるべきです。
サンプルプロンプト3
「オンボーディングビデオメーカー」形式を使用して、契約者向けの一般的なFAQと重要なリソースに対処する実用的な50秒のガイドを作成してください。情報を提示する親しみやすいAIアバターをフィーチャーし、視覚と音声スタイルはクリーンで指導的であり、シンプルで明確な音声と親しみやすいボイスオーバー生成を使用して、重要な詳細の理解を容易にし、全体的な契約者体験を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

契約者オンボーディングビデオメーカーの使い方

契約者向けにプロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを効率的に作成し、明確なコミュニケーションと効率的なプロセスを確保します。

1
Step 1
オンボーディングビデオスクリプトを作成
契約者オンボーディングスクリプトを作成または貼り付けることから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能は、テキストを瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換し、「オンボーディングビデオ作成」プロジェクトの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」ライブラリから選択して、コンテンツのエンゲージメントを高めます。契約者向けのオリエンテーションメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えるための完璧なバーチャルプレゼンターを見つけてください。
3
Step 3
テンプレートとメディアでカスタマイズ
事前にデザインされた「テンプレートとシーン」とライブラリからの豊富なメディアを活用して、ビデオ作成を迅速化します。要素を簡単にドラッグ＆ドロップして、契約者に視覚的に魅力的な体験を構築します。
4
Step 4
ブランドを適用してエクスポート
会社の「ブランドコントロール（ロゴ、色）」をビデオに適用してブランドの一貫性を確保します。最終化したら、希望の形式でビデオを簡単にエクスポートし、新入社員の「オンボーディングプロセスを効率化」します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なオンボーディング情報を明確化

複雑な契約条件、安全プロトコル、または運用の詳細を簡素化し、明確なAIビデオを通じて契約者の教育を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして契約者オンボーディングビデオメーカーのプロセスの創造性を向上させることができますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや多様なプロフェッショナルテンプレートのライブラリなどの革新的な機能を提供することで、契約者オンボーディングビデオメーカーの取り組みを向上させます。新入社員を魅了し、オンボーディングプロセスを創造的に効率化する魅力的なビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはオンボーディングビデオを使ってオンボーディングプロセスを効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、新入社員のためのオンボーディングプロセスを効率化するための強力なツールを提供しています。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、自動ボイスオーバー生成を利用して、洗練されたオンボーディングビデオを迅速に作成できます。

HeyGenは安全トレーニングビデオや詳細な説明ビデオの制作など、専門的なコンテンツに使用できますか？

はい、HeyGenは、影響力のある安全トレーニングビデオや包括的な説明ビデオを制作するのに最適な多用途のビデオメーカーです。私たちのプラットフォームを活用してアニメーションビデオコンテンツを開発し、すべての教育資料で一貫したブランドを維持できます。

HeyGenのAIビデオアシスタントは、すべてのユーザーにとってオンボーディングビデオ制作を簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenの高度なAIビデオアシスタントとAI編集機能により、技術的な専門知識に関係なく、すべてのユーザーがオンボーディングビデオ制作を簡単に行えるようになります。私たちのプラットフォームを使用すれば、インテリジェントな自動化でオンボーディングビデオやその他のプロフェッショナルコンテンツを簡単に作成できます。