契約者オンボーディングジェネレーター：プロセスを簡素化
スクリプトからのテキスト-ビデオでコンプライアンス研修を確保しながら、スケーラブルな契約者オンボーディングコンテンツを効率的に生成します。
小規模ビジネスオーナーや人事専門家向けに、フレンドリーでクリーン、かつ指導的な視覚スタイルの30秒のビデオを作成します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、包括的な契約者オンボーディングチェックリストをどのように魅力的なビデオガイドに変換できるかを紹介し、カスタマイズ可能なテンプレートを通じて新しい契約者にとってプロセスを明確で親しみやすいものにします。
法務チーム、コンプライアンス担当者、人事部マネージャーを対象としたこの60秒の情報ビデオは、法的およびコンプライアンス文書の複雑さと誤分類リスクの重要な側面に対処するために、権威ある明確な視覚と音声スタイルを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、視聴者を圧倒することなく、重要な情報を魅力的で信頼性のある方法で提示し、理解を確保します。
企業の人事部門やオペレーションマネージャー向けに設計されたこの50秒のビデオは、現代的でダイナミック、かつソリューション指向の視覚スタイルを特徴とします。契約者オンボーディングジェネレーターの力を示し、HeyGenのボイスオーバー生成がすべてのオンボーディング資料に一貫したブランドボイスを確保し、迅速な展開と効率性を促進する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして契約者のオンボーディングプロセスを効率化できますか？
HeyGenは、魅力的なAI駆動のビデオコンテンツを作成することで、契約者のオンボーディングプロセスを革新します。包括的なオンボーディングビデオを開発することで、手作業を減らし、すべての契約者に一貫した自動化されたオンボーディング体験を提供します。
HeyGenは契約者オンボーディングビデオにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのオンボーディングビデオに会社のアイデンティティを注入することができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ロゴを組み込み、ブランドカラーを適用して、AIアバターとパーソナライズされたボイスオーバーでプロフェッショナルで一貫性のあるコンテンツを作成します。
HeyGenのAIジェネレーターで魅力的な契約者研修コンテンツを簡単に作成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIジェネレーターはビデオ作成を簡素化します。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能と高品質のボイスオーバー生成を使用して、コンプライアンス研修やその他の重要な資料の開発を効率的に行います。
HeyGenは契約者のコンプライアンスおよび法的要件に関するスケーラブルなコンテンツを支援できますか？
はい、HeyGenはコンプライアンス研修や税務書類などの重要な情報を含むスケーラブルな契約者オンボーディングコンテンツの作成をサポートします。これにより、人事部マネージャーは誤分類リスクを軽減し、すべての契約者が重要な法的およびコンプライアンス文書を効率的に受け取ることを確保します。