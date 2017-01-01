人事部マネージャーを対象としたこの45秒のビデオは、プロフェッショナルでありながら安心感を与える視覚と音声スタイルを採用し、AIジェネレーターがどのようにオンボーディングプロセスを簡素化するかを示します。ナラティブは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、日常的なコミュニケーションを自動化し、最終的に時間とリソースを節約することで、魅力的なコンテンツを作成する効率性を強調します。

ビデオを生成