契約業者向け説明動画メーカー：ビジネスを強化
プロフェッショナルな説明動画でクライアントのエンゲージメントを高めましょう。HeyGenのボイスオーバー生成は、すべてのプロジェクトに洗練された説得力を加えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大手建設会社のマーケティングチームを対象にした30秒のダイナミックなアニメーション説明動画を開発し、新しい持続可能な建材や技術を紹介します。テンポの速いビジュアルスタイルで、鮮明なモーショングラフィックスとアップビートなサウンドトラックを使用し、魅力的なAIアバターが重要な情報を簡潔に提示します。目標はソーシャルメディアプラットフォームでの注目を迅速に集め、業界の専門家の関心を引くことです。
リノベーションを検討している住宅所有者を対象に、相談から完了までのキッチンリフォームのプロセスを案内する60秒の説明動画を、既製のテンプレートを使用して制作します。ビジュアルナラティブは温かく招待的で、各ステップを説明するためにストック映像とシンプルなグラフィックスを組み合わせ、励ましと情報に富んだスクリプトでサポートします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、どの職人でもプロジェクトストーリーを簡単に伝えられるように制作プロセスを効率化します。
契約業界の営業プロフェッショナル向けに、サービスの独自の販売提案（例：満足保証や迅速なプロジェクト完了）を強調するために特別に設計された15秒の説明動画を作成します。ビジュアルプレゼンテーションは直接的でインパクトがあり、大胆なテキストオーバーレイとクイックカットを利用し、音声オフの視聴環境でも明確さを確保するために自動生成された字幕/キャプションを使用します。この動画はプレゼンテーションの強力なオープナーやメッセージングアプリでのクイックシェアとして機能するべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、説明動画の制作を簡単にするために設計された高度なAI駆動の動画作成プラットフォームです。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富な説明動画テンプレートライブラリを備えており、複雑な編集スキルを必要とせずに魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。
契約業者のようなビジネスは、説明動画を使ったマーケティングにHeyGenを効果的に利用できますか？
もちろんです。HeyGenは優れた契約業者向け説明動画メーカーとして機能し、ビジネスが高品質な動画を制作して販売・マーケティングやソーシャルメディアプロモーションに活用できます。AIアバターとリアルなボイスオーバー生成を活用して、サービスを明確かつプロフェッショナルに伝えることができます。
HeyGenはアニメーション説明動画の制作においてどのようなユニークな機能を提供していますか？
HeyGenは、アニメーション説明動画を作成するためのユニークな機能を提供しています。AIアバターが自然な表情でスクリプトを伝えることができ、テキストを動画に変換する機能をサポートしており、アニメーションやモーショングラフィックスを簡単に組み込むことができます。
HeyGenは説明動画を作成するためのユーザーフレンドリーなプラットフォームですか？
はい、HeyGenは説明動画の作成プロセスを簡素化するユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。使いやすいデザインと既製のテンプレート、AI駆動の動画作成ツールを組み合わせて、スムーズで効率的な体験を提供します。