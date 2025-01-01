契約概要ビデオメーカー：複雑な契約を簡素化
スクリプトからのテキストを使用して、プロフェッショナルな契約概要ビデオを簡単に生成します。
営業チームや新規クライアント向けに、オンボーディング用のフレンドリーな「契約説明ビデオメーカー」を作成することに焦点を当てた90秒の魅力的で情報豊富なビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは明るくアクセスしやすく、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して視聴者をガイドし、すべての視聴者が法的用語を完璧に理解できるように明確で簡潔な字幕を提供します。
社内の法務チームや従業員向けに、新しい契約ポリシーを説明するための2分間の企業向けで直接的なビデオを制作してください。このトレーニングビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成されたコンテンツを提供する知識豊富なAIプレゼンターを特徴とし、現代的で指導的なビジュアル美学を維持して明確な社内コミュニケーションを確保します。
マーケティングマネージャーや営業リーダー向けに、45秒のダイナミックで説得力のあるマーケティングビデオを生成し、「契約概要」ビデオを作成するのがいかに簡単かを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて自信に満ちており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストックビデオを組み込み、さまざまなプラットフォームでの最適なエンゲージメントを目指してアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して設計されています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを使用してビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオエージェント技術とテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなエンドツーエンドのビデオ生成に変換します。このアプローチは、魅力的なコンテンツを作成し、複雑なトピックを説明するプロセスを簡素化します。
HeyGenはリアルなAIアバターとボイスオーバーを使用したビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは非常にリアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバー技術を特徴とするプロフェッショナルなコンテンツの作成を可能にします。これにより、ビデオは魅力的でメッセージを効果的に伝えることができます。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップエディターと多様なカスタマイズ可能なテンプレートの選択を提供します。これらの機能により、ユーザーは迅速にプロフェッショナルなコンテンツを作成し、ビデオ制作のワークフローを効率化できます。
HeyGenは説明ビデオで複雑な情報をどのように簡素化できますか？
高度な説明ビデオメーカーとして、HeyGenは動的なビジュアルと明確で簡潔な字幕を含めることで、複雑なトピックを簡素化するのに優れています。これにより、メッセージが視聴者にとって理解しやすく、影響力のあるものになります。