契約概要ジェネレーター: 法的文書を迅速に作成

法的に準拠した雇用契約を迅速に生成し、重要な用語に対する統合ナレーション生成で明確さを向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
法務コンサルタントや代理店オーナー向けに、コンプライアンスの重要性と法的に拘束力のある契約を確保するAIソリューションの重要性を強調した45秒のプロフェッショナルなビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは信頼と権威を伝え、AIアバターが落ち着いた明瞭なナレーションで重要な情報を伝えます。HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、洗練された信頼性のあるプレゼンテーションを作成します。
サンプルプロンプト2
人事マネージャーやスタートアップ創業者向けに、特に国際的な採用における雇用契約の生成プロセスを簡素化する60秒の魅力的なビデオを制作します。グローバルで現代的なビジュアル美学を採用し、ダイナミックなシーンの切り替えと明確な字幕/キャプションを使用して、主要な利点を強調します。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを活用して、視聴者の理解を深めます。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャーや独立コンサルタントを対象にした30秒の効率的なビデオを設計し、さまざまなプロジェクトのオンライン契約の作成を効率化する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでテンポが速く、アップビートなサウンドトラックと情報豊富なオンスクリーングラフィックに同期したクイックエディットを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルを提供し、プラットフォーム適応性のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

契約概要ジェネレーターの使い方

AI搭載ソリューションで雇用契約や法的文書を迅速に生成、カスタマイズ、コンプライアンスを確保し、HRチームや小規模ビジネスの時間を節約します。

1
Step 1
契約テンプレートを選択
法的に拘束力のある契約テンプレートの包括的なライブラリから選択を開始し、雇用契約のオプションを含みます。
2
Step 2
カスタム詳細を追加
AI搭載アシスタントを利用して主要なフィールドを事前入力し、カスタム条項を簡単に追加して、法的文書が特定の要件を満たすようにします。
3
Step 3
コンプライアンスチェックを適用
システムが自動的にコンプライアンスチェックを適用し、契約の法的および規制要件や地元の労働法を満たすのを支援します。
4
Step 4
エクスポートまたは署名のために送信
契約を編集可能なPDFとしてエクスポートするか、電子署名のために直接送信して、文書作成スイートのワークフローを効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI契約ソリューションを効果的にマーケティング

契約概要ジェネレーターの効率と利点を強調するインパクトのあるAIビデオ広告を開発し、より多くの潜在ユーザーを引き付けます。

よくある質問

HeyGenのAI搭載契約概要ジェネレーターとは何ですか？

HeyGenのAI搭載契約概要ジェネレーターは、重要な法的文書の作成を効率化します。この革新的な契約ジェネレーターは、ユーザーが迅速に準拠した契約を理解し、作成するのを助け、貴重な時間を節約し、スムーズなプロセスを保証します。

HeyGenは雇用契約とコンプライアンスにどのように役立ちますか？

HeyGenは、法的および規制要件を遵守することで、雇用契約の管理を簡素化します。これは、地元の労働法や国際的な採用の複雑さをナビゲートするHRチームや小規模ビジネスにとって貴重なツールです。

HeyGenは契約テンプレートのカスタマイズと電子署名を促進できますか？

はい、HeyGenは広範な条項ライブラリと編集可能なPDF機能を通じて強力なカスタマイズオプションを提供します。特定のニーズに合わせて契約テンプレートを調整し、法的に拘束力のある電子署名のために簡単に送信できます。効率を向上させます。

HeyGenの契約生成プラットフォームは法的文書に対して安全ですか？

HeyGenは、すべてのオンライン契約および法的文書のセキュリティを優先し、個人情報の安全な取り扱いを保証します。私たちのプラットフォームは法的に拘束力のある契約を生成するように設計されており、ユーザーに契約の信頼を提供します。