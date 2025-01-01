契約説明動画ジェネレーターで明確な法的コミュニケーションを

複雑な法律文書をAIを活用したテキストから動画への機能で簡単に理解できる動画に変換し、明確なコミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
法務テックスタートアップ向けに、説明動画メーカーのスピードと効率を強調し、マーケティング戦略を強化する45秒のダイナミックなマーケティング動画を開発してください。動画はアップビートでモダンなビジュアルスタイルを持ち、多様なテンプレートとシーンを活用して価値を迅速に伝え、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとクリアなサウンドデザインを伴い、作成の容易さを示します。
サンプルプロンプト2
企業の法務部門向けに、AIを活用した説明動画メーカーの力を示し、新しい法的プロトコルに関する内部トレーニングを効率化する90秒の指導チュートリアルを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔であり、スクリプトからのテキストを動画に変換し、書かれたポリシーを魅力的なコンテンツにシームレスに変換し、複雑な法律文書の包括的な理解を確保する正確な字幕/キャプションを使用します。
サンプルプロンプト3
法務機関を対象に、クライアント向けにカスタムブランドの契約説明動画を提供する能力を紹介する1分30秒のプロモーション動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けであり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを示し、ブランドの一貫性を維持しながら、プロフェッショナルな明瞭さとバックグラウンドオーディオでメッセージを伝える自信に満ちたAIアバターをフィーチャーします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

契約説明動画ジェネレーターの使い方

複雑な法律文書をAIを活用したツールで明確で魅力的な説明動画に変換し、視聴者にとって理解しやすくします。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
契約文書のテキストまたは簡略化されたスクリプトを説明動画メーカーに貼り付けて開始します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、入力を初期動画ドラフトに変換します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
情報を提示するために多様なAIアバターから選択します。関連するストックメディアを追加するか、自分のアセットをアップロードして、ポイントを視覚的に明確にすることで動画をさらに強化します。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加
AI音声ジェネレーターを活用して、動画に自然な音声のナレーションを作成します。その後、ロゴや色を含むカスタムブランディングを適用して、一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
説明動画をエクスポートして共有
契約説明動画を完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。複雑なトピックを簡素化し、メッセージが理解されるように、明確でアニメーション化された説明動画を共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツを開発

契約の複雑さを説明する教育コースや教材を迅速に制作し、魅力的な動画コンテンツでより広い視聴者にリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用したテキストから動画への機能を駆使し、スクリプトをプロフェッショナルなアニメーション説明動画に簡単に変換します。このAI説明動画メーカーは、コンセプトから完成までの制作プロセスを効率化します。

HeyGenは動画のAIアバターや声をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターとAI音声ジェネレーターを利用して魅力的なコンテンツを作成できます。また、カスタムブランド要素を実装して、説明動画全体で一貫したビジュアルアイデンティティを維持することも可能です。

HeyGenは法律文書のような複雑なトピックに対してどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを備えた強力なオンライン動画メーカーを提供し、複雑なトピックを簡単にすることができます。私たちのテキストから動画への機能は、契約説明動画を含むあらゆる主題に対して明確なコミュニケーションを保証します。

HeyGenはマーケティング用の高品質なアニメーション説明動画の制作に適していますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなアニメーション説明動画を効率的に作成するために設計されたAIを活用した説明動画メーカーです。さまざまなアスペクト比とエクスポートをサポートしており、多様なマーケティング戦略のニーズに最適です。