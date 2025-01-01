継続的改善トレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用して、運用の卓越性を高めるための影響力のあるトレーニングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフやチームリーダーを対象に、運用の卓越性を達成するための主要な戦略を強調する60秒の指導ビデオを開発します。このトレーニングビデオは、視覚的にダイナミックで、明確で簡潔なオンスクリーンテキストとモチベーショナルなサウンドトラックを備え、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、正確で影響力のあるメッセージを確保します。
小規模ビジネスオーナーを対象に、AIビデオジェネレーターがどのようにしてチーム向けの魅力的なビデオを迅速に作成できるかを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、フレンドリーで説得力のある音声トーンを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用した使いやすさを示します。
L&Dチームと内部コミュニケーション部門向けに、効果的な継続的改善ビデオの最新の方法論を説明する75秒の情報ビデオを制作します。この洗練されたビデオは、プロフェッショナルなオンスクリーングラフィックスと明確で権威あるボイスオーバー生成を組み合わせて、複雑な情報を簡潔に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして継続的改善トレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、魅力的な継続的改善ビデオの作成を効率化する高度なAIビデオジェネレーターです。L&DチームがAIアバターとAIボイスオーバーを使用して高品質なトレーニングビデオを迅速に制作し、組織全体で運用の卓越性を確保します。
HeyGenは効果的なトレーニングビデオを開発するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換、カスタマイズ可能なテンプレート、字幕/キャプションの追加機能など、包括的なツールを提供します。これらの機能により、ユーザーは社員オンボーディングやさまざまなトレーニングニーズに対応する魅力的なビデオを効率的に作成できます。
継続的改善コンテンツのためにAIアバターとボイスオーバーをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターの大幅なカスタマイズを可能にし、複数の言語を含む幅広いAIボイスオーバーをサポートしています。これにより、継続的改善ビデオがブランドの一貫性を保ち、多様な視聴者に共鳴します。
HeyGenはL&Dチームのトレーニングビデオ作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用してビデオ制作プロセスの多くを自動化することで、L&Dチームの効率を劇的に向上させます。ユーザーは事前に構築されたテンプレートを活用し、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに迅速に変換し、貴重なリソースを解放します。