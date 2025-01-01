継続教育教育ビデオメーカー：オンラインコースをマスターする
L&Dプログラムと高等教育コンテンツを効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換して、プロフェッショナルなビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のL&Dプログラムマネージャーを対象に、複雑なコンプライアンス研修を簡素化する方法を示す45秒のアニメーションプレゼンテーションを開発してください。ビデオはモダンでミニマリストなビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなトランジションを特徴とし、専門的なAIアバターによるナレーションで専門性と信頼性を伝えます。スクリプトからテキストをビデオに変換するシームレスなプロセスを強調し、乾いたテーマをすべての従業員にとって魅力的でアクセスしやすいものにする最先端の教育ビデオメーカーを使用します。
高等教育の教育者向けに、複雑な科学的概念を理解しやすく視覚的に魅力的な方法で紹介する30秒のエネルギッシュなビデオを制作してください。ビデオの美学は明るくイラスト的で、メディアライブラリ/ストックサポートからのカスタムアニメーションとグラフィックを使用して難しいアイデアを明確にし、親しみやすく明瞭なボイスオーバー生成を組み合わせます。学生の注意を引き、継続教育への深い理解を促すための記憶に残る概要を提供することを目指します。
忙しい働くプロフェッショナル向けにカスタマイズされた新しいプロフェッショナルラーニング証明書プログラムの利点を紹介する60秒の説得力のある教育ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、権威があり、インスパイアリングで、音声オフ環境でもアクセス可能で記憶に残るように、画面上の字幕/キャプションを明確に表示します。この継続教育教育ビデオメーカーの制作は、キャリアの向上に不可欠なプログラムとして位置づけ、柔軟な学習オプションを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化できますか？
HeyGenは高度なAI教育ビデオメーカーとして、オンラインコースや継続教育のための高品質なコンテンツを制作することができます。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、効率的に作成プロセスを簡素化します。
HeyGenは教育コンテンツのためのクリエイティブなテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは教育ビデオテンプレートや事前に構築されたストーリーボードテンプレートを幅広く提供しており、クリエイティブなプロジェクトをすぐに開始できます。これらはブランド化、アニメーション教育ビデオ、そして豊富なストックメディアライブラリからの要素で簡単にカスタマイズできます。
HeyGenは教師やL&Dプログラムのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは教師やL&Dプログラムに最適なビデオメーカーであり、AI生成のボイスオーバーや自動字幕などの機能を提供してアクセス性を向上させます。また、魅力的な説明ビデオの作成をサポートし、Google Classroomのような既存のワークフローに統合するのに適しています。
HeyGenは高度なAI機能で継続教育をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な継続教育教育ビデオメーカーであり、高度なAIビジュアルとキャラクタービルダーを活用して、ダイナミックな学習体験を作り出します。リアルなAIボイスを活用して、学習者にプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを提供します。