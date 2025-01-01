スマートなビデオ作成のための文脈的思考ビデオメーカー
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、アイデアを高品質なマーケティングビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
意欲的なコンテンツクリエイター向けに、45秒の高品質ビデオを開発し、プロフェッショナルなチュートリアルやインスピレーションを与えるメッセージを紹介します。ビジュアルの美学は洗練され、モダンでプロフェッショナルであるべきで、集中力を維持するためにソフトなアンビエントサウンドトラックを使用することができます。このAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターをプレゼンターとして含めることができ、コンテンツにユニークで洗練されたタッチを加え、全体の制作価値を高めます。
企業トレーナー向けに、60秒の説明短編ビデオを作成し、文脈的思考を必要とする複雑なビジネスコンセプトに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かであり、ポイントを説明するためにシンプルなグラフィックスを使用し、落ち着いた権威あるナレーションを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用することで、一貫性のあるプロフェッショナルなナレーションを確保し、学習資料を視聴者にとってアクセスしやすく、理解しやすくします。
プロダクトマネージャーを対象にした20秒の簡潔なトーキングビデオを作成し、新機能やプロジェクトのマイルストーンについての迅速なアップデートを提供します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで、クイックカットとオンスクリーンテキストを使用し、エネルギッシュで自信に満ちた声でサポートされるべきです。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、ビデオ作成プロセスを強化し、忙しいプロフェッショナルのために音声なしでも魅力的なコンテンツを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、書かれたスクリプトを高品質なビデオに変換し、シームレスなビデオ作成を可能にします。この強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、ユーザーはアイデアを迅速に具現化できます。
HeyGenのAIアバターはトーキングビデオにおいてどのようにリアルですか？
HeyGenは最先端のAI技術を活用して、メッセージを自然かつプロフェッショナルに伝えるリアルなAIアバターを生成します。これらのトーキングビデオは、リアルな表情と動きで視聴者のエンゲージメントを高め、高品質なビデオを提供します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの多用途なマーケティングビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、マルチアスペクト比を使用して、複数のプラットフォームに最適化された魅力的なマーケティングビデオを作成する力をユーザーに提供します。この柔軟性により、すべてのチャネルでプロフェッショナルでインパクトのあるコンテンツを確保し、ビデオ作成のニーズをサポートします。
HeyGenはビデオのナレーションとアクセシビリティのための高度な機能を提供していますか？
はい、HeyGenには強力なボイスオーバー生成機能が含まれており、プロフェッショナルなナレーションを簡単にビデオに追加できます。さらに、アニメーション字幕が自動的に生成され、すべての視聴者に対するアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。