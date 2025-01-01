コンテクストリーダーシップビデオメーカー：チームを強化

ダイナミックなAIアバターでエンゲージメントを高め、パーソナライズされたトレーニングを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRエグゼクティブやビジネス戦略家を対象に、リモートワークの未来について議論する90秒のシンキングリーダーシップビデオを制作します。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、プロフェッショナルなグラフィックスと権威ある魅力的なAIボイスを組み込みます。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑なアイデアを明確かつ一貫して提示し、ビデオ全体で洗練された企業イメージを維持します。
サンプルプロンプト2
全従業員向けに、デジタルセキュリティに関する新しい会社方針を説明する45秒のマイクロラーニングビデオを開発します。ビジュアルとオーディオのスタイルは直接的で親しみやすく、明確なオンスクリーンテキストと理解しやすい声を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを目立たせて表示し、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させ、従業員トレーニングプロセスをより包括的にします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、AIを活用したビデオメーカーの能力を紹介する2分間のプロモーションビデオをデザインします。ビデオはダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、クイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、さまざまなビデオスタイルのデモンストレーションを迅速に組み立て、その多様性と作成の容易さを強調します。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンテクストリーダーシップビデオメーカーの仕組み

魅力的なリーダーシップトレーニングビデオを簡単に作成。AIを活用したビデオ制作で洞察を影響力のあるシンキングリーダーシップコンテンツに変換します。

Step 1
スクリプトを作成
リーダーシップメッセージを作成または貼り付けて開始します。AIを活用したビデオメーカーを使用して、テキストをダイナミックなビデオに変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオなどの機能を活用します。
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターからメッセージを表現するためのプレゼンターを選びます。プロフェッショナルにコンテクストリーダーシップの洞察を伝えるための完璧なビジュアルペルソナを選択します。
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
自然なAIボイスオーバーでリーダーシップトレーニングビデオを強化します。自動的に字幕を生成し、すべての視聴者にメッセージが届き、影響力を持つようにします。
Step 4
ブランディングを適用しエクスポート
ロゴや色などのユニークなブランディングコントロールを使用して、シンキングリーダーシップビデオをカスタマイズします。ビデオを最終化し、さまざまなフォーマットでエクスポートして、プラットフォーム間でシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるシンキングリーダーシップコンテンツを作成

AIを活用して、ターゲットオーディエンスを効果的に刺激し、教育し、影響を与える説得力のあるモチベーショナルおよびシンキングリーダーシップビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを活用したビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターと自然なAIボイスオーバーを使用したプロフェッショナルなビデオに変換し、テキスト-to-ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenはカスタムAIアバターと多言語コンテンツを作成できますか？

はい、HeyGenはパーソナライズされたAIアバターの作成を可能にし、多言語の吹き替えをサポートして、ローカライズされたボイスオーバーと字幕でグローバルな視聴者向けに多様なコンテンツを生成できます。

HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、強力なブランディングコントロール、効率的なテキスト-to-ビデオ機能を備えた包括的なビデオエディターを提供し、従業員トレーニングやマイクロラーニングなどのさまざまなニーズに対して迅速かつ一貫したコンテンツ作成を保証します。

HeyGenは自動字幕とストックメディアの統合をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはビデオの自動字幕生成を行い、豊富なストックメディアの統合を提供して、視覚コンテンツを強化し、より広い視聴者にアクセス可能にします。