コンテンツビデオジェネレーターで簡単にAIビデオを作成

あらゆるスクリプトから魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成。革新的なスクリプトからのテキストビデオツールで初心者でも簡単に。

テクノロジーに精通したコンテンツクリエイターを対象に、複雑な技術文書を魅力的なビジュアル説明に変換する方法を示す1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで正確であり、HeyGenインターフェースの画面録画デモを特徴とし、各ステップを正確にナレーションする明確で合成されたボイスオーバーが付随します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してスクリプトを完全なビデオに変換するシームレスなプロセスを強調し、AIビデオジェネレーターとしての効率性を示してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象に、広範な制作知識なしでオンラインプレゼンスを向上させたいと考えている人々に向けた90秒のプロモーションビデオを制作してください。ビデオは魅力的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、表現力豊かなAIアバターが提示する多様なアニメーションテンプレート例を特徴とし、アップビートで現代的なバックグラウンドミュージックが流れます。HeyGenの「AIアバター」機能がどのようにして迅速に魅力的なマーケティングビデオを生成できるかを強調し、ブランドストーリーテリングのための強力なAIビデオメーカーとしてのプラットフォームを示してください。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナー向けに、アクセスしやすい学習教材を作成するための45秒の簡潔なチュートリアルビデオを開発してください。このビデオは、モダンでアクセスしやすいビジュアル美学を持ち、画面上のテキストハイライトを使用して重要な概念を強調し、プラットフォーム内で直接生成された落ち着いた権威あるボイスオーバーと組み合わせます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能が高品質な教育コンテンツの制作をどのように簡素化するかを示し、ユーザーフレンドリーなオンラインビデオエディターとしての機能を紹介してください。
サンプルプロンプト3
グローバル企業や多国籍チーム向けに、ビデオコンテンツを効率的にローカライズするための2分間の情報ビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、グローバルに魅力的で、多様なシーンを特徴とし、正確で同期された字幕が画面上に動的に表示され、プロフェッショナルで魅力的なナレーションがサポートします。HeyGenの「字幕/キャプション」機能の技術的な精度に焦点を当て、複雑なビデオ編集ワークフローを合理化する役割を説明し、真にグローバルなコンテンツビデオジェネレーターとしての役割を示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンテンツビデオジェネレーターの使い方

AIビデオメーカーでアイデアを魅力的なビデオに簡単に変換。以下の簡単なステップに従って、素晴らしいコンテンツを作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、書かれたコンテンツやテキストプロンプトを貼り付けます。テキストビデオジェネレーターがスクリプトをビジュアル作成のために準備し、AIビデオの核を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやメッセージを表現するために多様なAIアバターから選択します。これらのアバターがスクリプトを体現し、コンテンツに人間味を加えます。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
スクリプトから生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーを追加し、メッセージを明確に伝え、視聴者の聴覚体験を向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
直感的なオンラインエディターを使用して最終調整を行い、完成したビデオを即座に使用できるように簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリービデオ

顧客の声を強調するインパクトのあるAIビデオを作成し、信頼を築き、製品の価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してテキストプロンプトを高品質なAIビデオに変換します。ユーザーはスクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストビデオジェネレーターがAIアバターとボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなビデオを生成します。

HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？

HeyGenは多様でリアルなAIアバターを提供しており、あらゆるコンテンツビデオジェネレーターのプロジェクトを強化します。これらのアバターは完全にカスタマイズ可能で、ブランドの特定のニーズやメッセージに合わせた柔軟なビデオ編集が可能です。

HeyGenはグローバルな視聴者向けにボイスオーバーや字幕を作成できますか？

はい、HeyGenは複数の言語で自然な音声のボイスオーバーを生成し、自動キャプションを作成することに優れています。この強力な機能は、AIビデオをグローバルな視聴者にとってアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenのオンラインエディターは初心者にとって使いやすいですか？

HeyGenの直感的なオンラインエディターは非常に初心者に優しく設計されており、誰でも簡単にAIビデオメーカーになることができます。豊富なテンプレートを使用して、事前のビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルなマーケティングビデオを迅速に制作できます。