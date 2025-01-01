AI動画ジェネレーター: コンテンツパフォーマンスを向上

スクリプトからAIを活用して高品質なソーシャルメディア動画を簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングの専門家や中小企業のオーナーを対象にした45秒のプロフェッショナルで情報豊富な動画を開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、権威あるナレーション生成を伴い、HeyGenの生成AI動画機能とプロフェッショナルなテンプレートとシーンを組み合わせて、高品質な出力を簡単に生み出す方法を強調します。
デジタルアーティストやクリエイティブエージェンシー向けに、60秒の芸術的で視覚的に豊かなショートビデオを制作します。AI動画作成ツールが提供するクリエイティブなコントロールとカスタマイズを強調し、実験的でインスパイアリングな美学を持ち、アンビエント音楽に合わせて、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、ユニークなビジュアルストーリーを作り上げます。
忙しい起業家やオンラインコースクリエイター向けに、モダンで効率的な30秒の説明動画をデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で親しみやすく、HeyGenの統合テンプレートとシーンを使用し、シームレスなスクリプト編集と自動字幕/キャプションによるアクセシビリティの向上を強調し、迅速なコンテンツ生成を可能にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンテンツパフォーマンス動画ジェネレーターの仕組み

コンテンツ戦略のために高インパクトな動画を簡単に作成します。AIを活用してスクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、パフォーマンスを最適化し、プラットフォーム全体でのリーチを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、プラットフォームに動画スクリプトを貼り付けます。スクリプトからのテキスト動画機能が、テキストを瞬時にビジュアルストーリーボードに変換し、動画の基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
魅力的なプレゼンターでメッセージを強化します。多様なAIアバターから選択し、自然な表情でスクリプトを伝え、コンテンツをより親しみやすく魅力的にします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加する
動画に明確でプロフェッショナルな音声を加えます。高度なナレーション生成機能を利用して、様々な言語とスタイルでリアルなナレーションを作成し、メッセージをしっかりと伝えます。
4
Step 4
エクスポートと最適化
動画が完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートします。柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートにより、コンテンツがどのプラットフォームでも完璧に最適化され、パフォーマンスを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある顧客の声を制作

信頼を築き、製品の価値を効果的に示すための本格的で説得力のあるAIを活用したビデオテスティモニアルを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI動画作成プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトを魅力的なAI動画に簡単に変換できるようにします。その直感的なインターフェースと生成AI動画機能により、高品質な動画出力のための強力なクリエイティブコントロールとカスタマイズを提供します。

HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応したリアルなAIアバターを使ったAI動画を制作できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターの幅広い選択肢を提供しており、ダイナミックなソーシャルメディア動画やマーケティングコンテンツなどの制作に最適です。このエンドツーエンドの動画作成プラットフォームは、AIを活用したビジュアルと表現豊かなジェスチャーでストーリーテリングを強化します。

HeyGenは動画制作ワークフローにおいてどのようなクリエイティブコントロールとカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリなどを通じて包括的なクリエイティブコントロールを提供します。ユーザーはAIを活用したテンプレートや正確なスクリプト編集を利用して、効率的な動画制作ワークフロー内でAI動画を完全にカスタマイズできます。

HeyGenはショート動画や長編を含む様々なタイプのAI動画コンテンツの生成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは多様なAI動画コンテンツニーズに対応した多用途な動画生産性アプリです。バイラル動画やソーシャルメディアショートから長編プレゼンテーションまで、アスペクト比のリサイズや自動字幕生成などの機能を備えています。