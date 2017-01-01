コンテンツマーケティングビデオメーカー: 魅力的な動画を迅速に作成
AIテキストから動画への変換を使用して、影響力のあるマーケティングキャンペーンのための魅力的なソーシャルメディア動画や説明コンテンツを簡単に作成します。
デジタルマーケティング専門家やコンテンツクリエイター向けの90秒の説明動画を想像し、AIによるテキストから動画への変換の力を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは、熱意あるナレーションを伴う魅力的な画面キャプチャチュートリアルで、HeyGenのスクリプトからのテキストから動画への変換機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画に変換する方法を明確に示します。自動生成されるクリアな字幕/キャプションにより、アクセシビリティとエンゲージメントが向上し、ビデオマーケティングキャンペーンの強力なツールとなります。
マーケティングマネージャーやビデオ制作チームを対象にした2分間の簡潔なチュートリアルを開発し、HeyGenの既成テンプレートとシーンの効率性を強調します。ビデオはダイナミックなビジュアルスタイルで、さまざまなテンプレートの応用を紹介し、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenが究極のAI駆動ツールビデオメーカーとして機能し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質の制作を迅速に行う方法を強調します。
ソーシャルメディアマネージャーやeコマースマーケター向けに、アスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性に焦点を当てたダイナミックな45秒のクリップを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、デモンストレーションに焦点を当て、クリアなビジュアルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、単一のビデオがさまざまなプラットフォームに最適化される方法を簡単に示します。このビデオは、HeyGenが不可欠なマーケティングビデオメーカーおよびビデオマーケティングプラットフォームとしての役割を強調し、どのチャンネルでもリーチを最大化するために自動生成される字幕/キャプションによってさらに強化されます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオコンテンツの作成を効率化していますか？
HeyGenは、先進的なAI駆動ツールを統合することで、テキストを簡単にビデオに変換する革新的な方法を提供します。これには、リアルなAIアバターの生成や、スクリプトから直接音声を合成することが含まれ、プロセスを非常に効率的にします。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なソーシャルメディアビデオ、説得力のあるビデオ広告、信頼性のあるテスティモニアル、情報豊富な説明ビデオなど、さまざまなプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作できます。プラットフォームは多様なビデオテンプレートと直感的なインターフェースを提供し、あなたのコンセプトを実現します。
HeyGenはカスタムブランディングや外部メディア資産に対応していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールをサポートしており、会社のロゴやブランドカラーを簡単にビデオに組み込むことができます。また、外部メディア資産を統合したり、HeyGenの包括的なメディアライブラリを活用して、真にカスタマイズされたマーケティングビデオメーカー体験を提供します。
HeyGenはマルチプラットフォームビデオ配信のためにどのようなエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比のリサイズオプションと柔軟なエクスポート機能を提供することで、どのプラットフォームでもビデオコンテンツが最適化されることを保証します。また、正確な字幕とキャプションを自動生成し、異なるチャンネルでのアクセシビリティとリーチを向上させます。