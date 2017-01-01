AIビデオジェネレーターのような技術製品を効率的に説明する1分間のインストラクションビデオを作成してください。このビデオは忙しいプロダクトマネージャーやソフトウェア開発者を対象としており、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルと明確なオンスクリーンテキストアニメーションを特徴とし、正確で権威あるナレーションを伴い、HeyGenの「スクリプトからビデオへの変換」機能を強調して複雑な情報を魅力的なコンテンツに変換します。

ビデオを生成