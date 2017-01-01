コンテンツマーケティングビデオジェネレーターで戦略を強化
AIビデオジェネレーターを使用して、スクリプトを数分で魅力的なビジュアルに変換し、素晴らしいマーケティングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケティングエージェンシーや小規模ビジネスオーナーをターゲットにした90秒のプロモーションビデオを制作し、HeyGenをマーケティングビデオメーカーとしての力を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、プロフェッショナルな人間のようなAIアバターがパーソナライズされたコンテンツマーケティングの利点を説明し、アップビートで現代的なサウンドトラックに支えられ、HeyGenの「AIアバター」のシームレスな統合と利用を強調してインパクトのあるキャンペーンを作成します。
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けの45秒のクイックチップビデオを開発し、オンラインAIビデオジェネレーターを使用してブランドに合ったマーケティングビデオを迅速に作成する方法を示します。テンポの速い視覚的に魅力的なスタイルを採用し、鮮やかなグラフィックと明確なテキストオーバーレイを使用し、エネルギッシュな企業音楽トラックとフレンドリーなナレーターで強調します。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速かつプロフェッショナルなビデオ作成を具体的に示すべきです。
ソーシャルメディアマネージャーやグローバルマーケティングチームを対象とした1分30秒のチュートリアルビデオをデザインし、ビデオマーケティングコンテンツをよりアクセスしやすく、広範囲にわたるものにすることに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは非常にプロフェッショナルで包括的であり、さまざまなアスペクト比を示し、HeyGenが多様なオーディエンス向けに「字幕/キャプション」を自動生成する方法を紹介し、すべての技術的詳細が明確なナレーションと実用的な例を通じて伝えられることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを利用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターと同期されたナレーションを特徴としています。この効率的なプロセスにより、複雑なビデオ作成が多様なコンテンツマーケティングのニーズに対応可能になります。
HeyGenはビデオ編集にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた強力なオンラインAIビデオエディターを提供し、ユーザーがプロフェッショナルにデザインされたテンプレートをカスタマイズし、自分のメディアを統合することができます。ユーザーは簡単に字幕やブランディング要素を追加し、豊富なストックメディアライブラリから選択して洗練されたマーケティングビデオを作成できます。
HeyGenのビデオ作成ツールでブランドの一貫性をどのように維持できますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールをサポートしており、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアルスタイルをマーケティングビデオに組み込むことができます。これにより、生成されるすべてのAIビデオが会社のアイデンティティに完全に一致し、ブランドに合ったビデオを簡単に提供します。
HeyGenはオンラインでのAIビデオ作成プロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なオンラインAIビデオジェネレーターとして設計されており、スクリプトから最終エクスポートまでのビデオ作成ワークフロー全体を簡素化します。その機能にはアスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションが含まれており、プロフェッショナルなビデオマーケティングを誰でも利用可能にします。