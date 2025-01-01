コンテンツメンテナンスビデオメーカーで効率を向上
ビデオの更新を簡素化し、新鮮なコンテンツを手間なく維持。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、新しいバージョンを迅速に適応し公開します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術サポートチームやオンライン教育者を対象に、ソフトウェアガイドの更新のためのAIビデオ作成の容易さを紹介する90秒の指導ビデオを制作してください。直接的でチュートリアルベースのビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーなAIアバターがステップを示し、重要な技術用語を強調する正確な字幕/キャプションを伴い、包括的な学習体験を確保します。
マーケティングプロフェッショナルやeコマースマネージャーを対象に、AIビデオ編集が製品更新に与える影響を示す45秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルの美学はダイナミックで活気に満ち、クイックカットと説得力のある製品ショットを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたエネルギッシュで説得力のあるナレーションで観客の注意を引きます。
HR部門やトレーニングコーディネーター向けに、コンテンツメンテナンスビデオメーカーを使用して内部コミュニケーションを維持することに焦点を当てた2分間のトレーニングモジュールを設計してください。簡単にフォローできるオンスクリーングラフィックとサポート的なオーディオトーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して重要なポリシーやオンボーディングの更新を迅速に組み立ててブランド化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑なコンテンツメンテナンスのAIビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ編集機能で複雑なコンテンツメンテナンスを簡素化します。その直感的なプラットフォームにより、ユーザーは効率的にビデオを作成および管理でき、効果的なコンテンツメンテナンスビデオメーカーとなります。
HeyGenは自動キャプションと高品質のAIボイスオーバーをビデオに生成できますか？
はい、HeyGenは正確な自動キャプションと高品質のAIボイスオーバーを生成し、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これらの機能はHeyGenのAIビデオ作成プロセスに不可欠です。
HeyGenで作成する際のビデオ解像度とエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenは高精細なビデオの作成とエクスポートをサポートしており、4K解像度のオプションも含まれています。最終製品がプロフェッショナルであることを保証し、さまざまなプラットフォーム向けに多様なアスペクト比でビデオコンテンツを簡単にダウンロードできます。
HeyGenは迅速なビデオ作成のためにさまざまなAIアバタービデオとテンプレートを提供していますか？
HeyGenはAIアバタービデオとプロフェッショナルなテンプレートの豊富なライブラリを提供し、ビデオ制作を加速します。これらのリソースにより、説明ビデオメーカーからマーケティングビデオまで、さまざまなニーズに対してAIビデオ作成がアクセスしやすく効率的になります。