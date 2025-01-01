コンテンツインサイトビデオメーカー：AIでインパクトを与える
データを魅力的なビデオストーリーに変換し、プロフェッショナルなナレーションを使用して戦略を高めましょう。
ソフトウェア開発者やIT専門家向けに、AIを活用したツールを使用して新機能のアップデートをデモンストレーションする90秒のチュートリアルビデオを制作してください。ビデオはモダンで指導的なビジュアルスタイルを持ち、画面上のテキストオーバーレイ、簡潔なアニメーショングラフィック、プロフェッショナルなトーンを備えています。HeyGenのAIアバターを利用して情報を魅力的に提示します。
B2Bテックマーケティングマネージャーを対象にした45秒のマーケティングコンテンツビデオを想像してください。業界の共通の課題に対する解決策を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的、エネルギッシュで、説得力のあるストック映像とアップビートなバックグラウンドミュージックを組み込みます。コンテンツ作成プロセスは、HeyGenのナレーション生成機能を使用して明確なナレーションを提供することで効率化されます。
この60秒の指導ビデオは、HR部門や企業トレーナー向けに新しい内部ポリシーを紹介するために設計されています。企業的でストレートフォワードなビジュアルスタイルが求められ、一貫したブランディング要素と明確で理解しやすいビジュアルエイドが必要です。ビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを使用して効率的に組み立てられ、洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストを魅力的なビデオに変換するための高度なAIビデオ作成ツールを提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIプラットフォームがリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えた高品質なビデオコンテンツを生成し、コンテンツ作成プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenのビデオは異なるソーシャルプラットフォーム向けにカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なビデオエディター機能を提供しており、コンテンツを完全にカスタマイズできます。さまざまなソーシャルプラットフォームに完璧にフィットするようにアスペクト比を簡単に調整し、ロゴや色を使用してブランディングコントロールを適用し、複数のフォーマットでビデオをエクスポートできます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティ向上のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオのアクセシビリティとリーチを向上させるための統合機能を提供しています。自動的にキャプションを生成し、クローズドキャプションのサポートを提供し、さまざまな言語でプロフェッショナルなナレーションを作成できるため、ビデオストーリーテリングが包括的で魅力的になります。
HeyGenはカスタムAIアバターの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはユーザーがカスタムAIアバターを活用してビデオコンテンツをパーソナライズすることを可能にします。これらのAIツールは一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、ビデオ作成プロセスを効率化し、ブランドのユニークなストーリーテリングを強化します。