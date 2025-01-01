コンテンツデモビデオジェネレーター：今すぐエンゲージメントを高める
プロフェッショナルな製品デモビデオを生成し、エンゲージメントを高めます。インテリジェントなAIアバターを使用して、コンテンツを簡単に生き生きとさせましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャー向けに1分間のダイナミックなコンテンツデモビデオを開発し、主要なソフトウェアリリースを発表します。迅速で魅力的なカットとプロフェッショナルな声を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なプロトタイピングを行い、スクリプトからのテキストをビデオに組み込んで効率的なコンテンツ生成を行い、「コンテンツデモビデオジェネレーター」のプロセスをスムーズかつ効果的にします。
ITサポートスタッフ向けに45秒の簡潔な指導ビデオを設計し、内部ツールの特定のトラブルシューティング手順を説明します。明確な画面録画と親しみやすい指導的な声で提供し、HeyGenの字幕を使用してすべての技術指示が完全に理解されるようにし、AIアバターを使用して重要なポイントを提示し、トレーニングのための「AIビデオジェネレーター」体験を向上させます。
技術営業エンジニア向けに洗練された2分間の製品デモビデオを制作し、企業クライアントに複雑なサイバーセキュリティソリューションの詳細な説明を提供します。詳細で高解像度のビジュアルと説得力のある明確な声を特徴とし、HeyGenのAIアバターをプレゼンターセグメントに使用し、さまざまなプラットフォームに合わせてプレゼンテーションを調整するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、優れた「製品デモビデオ」を披露します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品デモビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して製品デモビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターを使用して魅力的なコンテンツを簡単に作成し、テキストスクリプトから自然なAIボイスオーバーを生成することで、制作時間を大幅に短縮できます。
HeyGenは製品デモをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはカスタマイズのための強力な技術的機能を提供しており、豊富なビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを備えています。ブランド資産やカスタムカラーを使用して製品デモビデオをパーソナライズし、プロフェッショナルな外観を確保するためにビデオの背景を削除することも可能です。
HeyGenはアクセシビリティ機能を備えた高品質のビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは製品デモビデオを1080p HDビデオ解像度でエクスポートし、鮮明なクリアさを保証します。さらに、HeyGenは自動的に字幕を生成し、より広い視聴者にコンテンツをアクセス可能にします。
HeyGenで製品ビデオを最も迅速に作成する方法は何ですか？
HeyGenで製品ビデオを最も迅速に作成する方法は、豊富なビデオテンプレートとAIアバターを活用することです。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターが複雑な制作を処理し、効率的なデモ自動化ソリューションを提供します。