コンタクトページビデオメーカー：簡単に魅力的なビデオを作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルなコンタクトページビデオを作成、ビデオ編集経験不要。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジーに精通した個人やコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの強力な「ビデオエディター」機能を紹介する90秒のチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックにし、アップビートでエネルギッシュな音楽トラックを使用します。豊富な「テンプレートとシーン」が制作プロセスを効率化し、ユーザーが高度な「ドラッグ＆ドロップエディター」スキルがなくても見事なビジュアルを効率的に作成できることを強調してください。
「ビデオ編集経験不要」が本当だとは信じられない初心者を対象とした1分間のフレンドリーな紹介ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシンプルで励みになるもので、温かく安心感のある声のナレーションを組み合わせます。HeyGenの「AIビデオツール」が「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して基本的なスクリプトを洗練されたビデオに変える方法を示し、誰でもプロフェッショナルなコンテンツを作成できることを証明してください。
マーケティングチームや企業のコミュニケーターを対象とした45秒の説得力のあるビデオを作成し、「高品質ビデオ」を使ったインパクトのある「マーケティングコンテンツ」の作成に焦点を当ててください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、明確で説得力のあるナレーションを補完します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能が、すべてのブランドメッセージングで一貫したプロフェッショナルな音声品質を保証し、全体の制作価値を高める方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ編集経験のない人々のためにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの高度なAIビデオツールを利用して、ユーザーがAIを使ってコンテンツを簡単に生成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、ビデオ編集の経験がなくても高品質なビデオを作成できます。
HeyGenにはプロフェッショナルなビデオをカスタマイズするためのどのような編集ツールがありますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオを作成するための強力な編集ツールを提供しており、豊富なビデオテンプレートを活用し、ストックメディアを組み込み、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用できます。これらの機能により、マーケティングコンテンツがあなたの独自のスタイルを反映することができます。
HeyGenを使用してさまざまなプラットフォーム向けにAIアバターを使ったコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用してテキストを高品質なビデオに変換し、ボイスオーバー生成や字幕を追加することで、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的なソーシャルメディアビデオやその他のマーケティングコンテンツを作成することができます。
HeyGenのビデオメーカーを使ってどのくらいの速さでビデオを作成できますか？
HeyGenの効率的なビデオメーカーは、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを活用して、迅速なビデオ制作を可能にします。ビデオ編集の経験がなくても、数分で魅力的なビデオを作成し、ワークフローを効率化できます。