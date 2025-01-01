消費者知識マッピングビデオメーカーで明確なインサイトを

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、複雑な顧客インサイトを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換します。

226/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
市場調査員やビジネスアナリストを対象にした45秒の説明ビデオを想像してください。消費者知識マッピングビデオメーカーのツールに関する複雑な情報を簡素化することを目的としています。ビジュアルスタイルはアニメーションでダイナミックにし、抽象的な概念を視覚的に分解するために鮮やかなテンプレートとシーンを使用し、簡潔なナレーションと明確な字幕/キャプションでサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、研究結果を魅力的なビジュアルストーリーテリングに簡単に変換しましょう。
サンプルプロンプト2
営業チームや小規模ビジネスオーナーを対象にした、消費者インサイトが成功した製品発売につながる様子を紹介する、インパクトのある30秒のマーケティングビデオをデザインしてください。ビデオはモダンでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、メディアライブラリからの高品質なストックサポートを組み込み、主要な顧客セグメントを強調し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと魅力的なAI生成のナレーションで強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのリーチを最適化しましょう。
サンプルプロンプト3
新しいビデオ作成ツールのユーザーやコンテンツクリエイターを目指す人に最適な90秒のハウツービデオを作成し、顧客ジャーニーマッピングのためのAIビデオメーカーを効果的に使用する手順を詳しく説明してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的にし、簡単にフォローできる画面録画と励ましのあるフレンドリーなAI生成のナレーション、役立つ字幕/キャプションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、各ステージを視聴者に案内し、複雑なプロセスをアクセスしやすくしましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

消費者知識マッピングビデオメーカーの仕組み

直感的なAIビデオメーカーで複雑な消費者ジャーニーとインサイトを効果的に示し、データを魅力的でプロフェッショナルな説明ビデオに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
消費者知識マッピングのインサイトを明確なスクリプトにまとめます。プラットフォームは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを直接ビデオシーンに変換できます。
2
Step 2
ビジュアルを選ぶ
ライブラリから魅力的なAIアバターと関連するシーンを選択し、消費者ジャーニーの異なるステージやインサイトを視覚的に表現します。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを適用する
ボイスオーバー生成を使用して、スクリプトに自然な音声のAIボイスオーバーを生成します。ロゴや色などのブランディングコントロールでビデオをさらにカスタマイズし、組織に合わせます。
4
Step 4
インサイトをエクスポートして共有する
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに合わせて消費者知識マッピングビデオを最終化し、希望のフォーマットでエクスポートして、ステークホルダーと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客インサイトと成功を示す

.

魅力的な顧客成功ストーリーと主要なインサイトを視覚的に提示し、消費者行動の理解とエンゲージメントを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑な情報を魅力的な説明ビデオに簡素化できますか？

HeyGenは、その強力なAIビデオメーカーを活用して、複雑なテーマを明確で魅力的な説明ビデオに変換します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、AIアバターとリアルなボイスオーバーでダイナミックなコンテンツを生成し、魅力的なビジュアルストーリーテリングを通じて複雑な情報を簡素化します。多様なテンプレートとシーンが制作プロセスをさらに効率化します。

HeyGenの顧客ジャーニーマッピングビデオの作成アプローチはどのようなものですか？

HeyGenは、企業が効果的な顧客ジャーニーマッピングビデオを制作するのを支援し、ユニークな消費者知識マッピングビデオメーカー体験を提供します。AIアバターを活用してペルソナを表現し、顧客インサイトをテキストスクリプトから魅力的なマーケティングビデオの物語に変換し、カスタムブランディングコントロールとすぐに使えるテンプレートでブランドの一貫性を維持します。

HeyGenはスクリプトからのAIビデオ作成においてチームコラボレーションを支援しますか？

はい、HeyGenはシームレスなチームコラボレーションをサポートし、複数のユーザーがAIビデオ作成プロジェクトで協力できるようにします。チームはスクリプトを共同で洗練し、アバターを選択し、統合されたビデオエディターを利用して、テキストから直接高品質なビデオを効率的に制作し、ビジュアルストーリーテリングの取り組みを強化します。

HeyGenはAIアバターを使用して魅力的なビジュアルストーリーテリングを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なビジュアルストーリーテリングのために設計された強力なAIビデオメーカーで、リアルなAIアバターの多様なラインナップを特徴としています。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、ハウツービデオのような魅力的な物語を簡単に作成でき、豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートでストーリーを生き生きとさせます。