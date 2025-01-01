消費者インサイトトレーニングビデオジェネレーター：強力な学習を創造

L&Dチームが複雑な顧客データを魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換できるように、私たちの高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してください。

169/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチーム向けに包括的な60秒のトレーニング動画を開発し、新入社員が会社のポリシー更新に迅速に対応できるように設計します。この動画は、明確で構造化されたビジュアルスタイルとアクセスしやすいテキストオーバーレイを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現する、落ち着いた情報提供のナレーションを生成します。
サンプルプロンプト2
消費者インサイトチーム向けに、最近の市場トレンドデータを強調する簡潔な30秒の動画を制作します。このセグメントは、活気に満ちたデータビジュアライゼーション駆動のビジュアルスタイルと自信に満ちたナレーションを必要とし、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じて多様な視聴環境で重要な情報がアクセス可能であることを保証します。
サンプルプロンプト3
複雑なプロセスの明確なビデオドキュメントを必要とする内部チーム向けに90秒の動画を想像します。ビジュアルの美学はクリーンで手順的であり、主にHeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを使用してカスタム映像なしでステップを説明し、親しみやすく励みになる声を伴います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

消費者インサイトトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

消費者インサイトデータを魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換します。チームに情報を提供し教育するための魅力的な説明コンテンツを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、消費者インサイトのスクリプトを直感的なテキストビデオエディターに貼り付けます。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能が、トレーニングビデオの基礎を瞬時に築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターライブラリから、トレーニングの魅力的なプレゼンターを選びます。選択したAIアバターが自然な動きと表情でインサイトを生き生きとさせます。
3
Step 3
魅力的なナレーションを追加する
トレーニングコンテンツのためにプロフェッショナルなナレーションを生成します。HeyGenの高度なナレーション生成を活用して、聴衆を引き込む明確で高品質なナレーションを確保します。
4
Step 4
キャプション付きでエクスポートする
アクセシビリティと理解を高めるために字幕/キャプションを追加して動画を完成させます。完成したら、洗練された消費者インサイトトレーニングビデオをエクスポートし、共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデータを簡素化

.

複雑な消費者インサイトデータを明確で理解しやすい説明動画に変換し、効果的な知識移転を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画やトレーニング動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的な生成AIプラットフォームを活用して、ユーザーが高品質な説明動画やトレーニング動画を迅速に制作できるようにします。豊富なテンプレートライブラリとカスタマイズ可能なAIアバターを備えたHeyGenは、プロフェッショナルな動画制作を誰にでもアクセス可能にします。

HeyGenはさまざまなビジネスニーズに対してどのようなAIビデオジェネレーターの機能を提供しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、消費者インサイトトレーニングビデオからマーケティング資料まで、多様なコンテンツの制作を可能にします。AIアバター、AIボイスジェネレーター、スクリプトからのテキストビデオなどの機能を統合し、包括的なビデオドキュメンテーションとコミュニケーションの要件を満たします。

HeyGenはスクリプトからのテキストビデオを使用して、シンプルなスクリプトをプロフェッショナルな動画に変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、ユーザーは書かれたコンテンツを動的な動画に簡単に変換できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIボイスジェネレーターとAIアバターがプロフェッショナルなビジュアルとナレーションでメッセージを生き生きとさせます。

AIアバターとテンプレートはHeyGenプラットフォームでの動画制作をどのように強化しますか？

HeyGenの豊富なAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートのコレクションは、瞬時に視覚的な魅力と構造を提供することで動画制作を大幅に強化します。これらのクリエイティブな資産により、ユーザーは効果的なオンボーディング、L&Dチーム、またはマーケティングマネージャー向けに動画を迅速にカスタマイズおよびパーソナライズし、洗練された最終製品を保証します。