専門的なコンテンツのためのコンサルティングサービス動画メーカー

AIアバターを使って、説明動画やクライアントの声を効果的に作成し、リーチを拡大しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンサルティング会社のマーケティングマネージャーをターゲットにした、クライアントの声を強調する45秒のマーケティングおよびプロモーション動画を作成しましょう。HeyGenの「AIアバター」を使用して、実際のクライアント映像とシームレスに統合された本物のようなバーチャルスポークスパーソンを組み込み、心温まる感動的な動画を作成し、インスピレーションを与える背景音楽を添えましょう。
サンプルプロンプト2
新しいコンサルタントや動画制作に不慣れな方で、効果的なコンサルティング動画を制作したい方へ。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、あなたの専門知識を紹介する60秒のイントロダクション動画をデザインし、明るいグラフィックと親しみやすく励ましのあるナレーションで、現代的でインスパイアリングなビジュアルスタイルを特徴としましょう。
サンプルプロンプト3
LinkedInのようなプラットフォームでプロフェッショナルを引き付けたいコンサルタントに最適な、ダイナミックな30秒のソーシャルメディア動画でオンラインプレゼンスを拡大しましょう。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、プロフェッショナルなAI生成のボイスオーバーを追加し、簡潔で共有しやすいビジュアルに画面上のテキストハイライトを添えましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンサルティングサービス動画メーカーの使い方

魅力的なコンサルティング動画を簡単に作成。直感的なプラットフォームで複雑なアイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
コンサルティングサービスに特化した多様なプロフェッショナル動画テンプレートから選択します。これにより、プロジェクトを迅速かつ効率的に開始するための強力な基盤が提供されます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ブランド、メッセージ、ビジュアルアセットで動画をパーソナライズします。豊富なメディアライブラリから高品質のストック写真＆動画を簡単に追加し、メッセージを強化し、視聴者を引き付けます。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
スクリプトにプロフェッショナルなタッチを加えるために、リアルなボイスオーバーを追加します。高度なツールを使用して自然なナレーションを生成し、コンサルティングメッセージを明確かつ効果的に伝えます。
4
Step 4
動画をエクスポート
プロジェクトを完成させ、HD品質で動画をエクスポートします。さまざまなプラットフォームで魅力的なコンサルティング動画を配信し、ターゲットオーディエンスにリーチし、専門知識を広めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの声と成功事例

クライアントの成功を強調する説得力のある動画証言を作成し、信頼を築き、コンサルティングサービスの影響を示します。

よくある質問

HeyGenはコンサルティングサービスの動画制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenはコンサルティング動画のための直感的な動画制作プラットフォームです。AIアバターやスクリプトからのテキスト動画などのAI駆動ツールを使用して、複雑な編集スキルを必要とせずに効率的に動画コンテンツを作成できます。

HeyGenでコンサルティング動画を完全にカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、動画テンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、コンサルティング動画を完全にカスタマイズすることができます。アニメーション、ストック写真＆動画を追加し、ブランドコントロールを適用して、コンテンツがプロフェッショナルなイメージに完全に一致するようにします。

HeyGenはプロフェッショナルなコンサルティング動画制作にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな出力のための強力な機能を提供します。ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプション、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートなどが含まれます。これにより、説明動画やクライアントの声が洗練され、どのプラットフォームでも準備が整います。

HeyGenはコンサルティングビジネスのマーケティング活動をどのように強化しますか？

HeyGenは、説明動画やクライアントの声などのビジネス動画を迅速に作成することで、マーケティングとプロモーションを向上させます。AIアバターを活用して明確なメッセージを伝え、ソーシャルメディアプラットフォーム全体でのエンゲージメントを高めます。