コンサルタント紹介ビデオジェネレーターでインパクトを解き放つ

AIアバターを使用して魅力的なビデオを作成し、売上を向上させ、トラフィックを増加させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑なコンサルティングサービスを説明する60秒の「説明ビデオ」を作成し、企業のウェブサイトを訪れるビジネスオーナーや意思決定者を対象にします。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、情報を簡素化するためにクリーングラフィックスとアニメーションテキストを使用し、AIアバターが視聴者を解決策に導きます。HeyGenのAIアバターを活用して、明るくプロフェッショナルなトーンでコンテンツを提示し、ダイナミックでありながら控えめなサウンドトラックを背景に、価値提案を説明し、最終的に「売上を向上」させるのに役立てます。
サンプルプロンプト2
新しい見込み客との信頼を築くために、クライアントの推薦を紹介する30秒の「コンサルティングビデオ」をデザインしてください。ビジュアルアプローチは本物で温かみがあり、満足したクライアントの短いクリップや魅力的な引用をエレガントなテキストアニメーションで表示し、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションでアクセシビリティとインパクトを高めます。音声は励ましと信頼を伝えるトーンで、柔らかくインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを使用することができます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、15秒の「イントロビデオメーカー」クリップを作成し、スピーディーなオーディエンスの注意を引き、ユニークなコンサルティングのセールスポイントを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで明るく、クイックカット、太字のテキストアニメーション、キャッチーでアップテンポな音楽トラックを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、ダイナミックなビジュアル要素を迅速に生成し、「カスタマイズされたビデオ」コンテンツを迅速かつ効果的に作成し、ソーシャルメディアでの最大のインパクトを狙います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンサルタント紹介ビデオジェネレーターの仕組み

魅力的なコンサルタント紹介ビデオを簡単に作成。プロフェッショナルなオンラインプレゼンスを構築し、潜在的なクライアントとこれまで以上に迅速に接続します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
テンプレートとシーンライブラリから、プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」を選択して、コンサルタント紹介ビデオに洗練された外観を与えます。
2
Step 2
コアメッセージを作成
スクリプトを入力してコアナラティブを生成します。スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テキストをダイナミックな「コンサルティングビデオメーカー」プレゼンテーションに迅速に変換し、あなたの独自の専門知識を捉えます。
3
Step 3
ビジュアルをパーソナライズ
ブランドアイデンティティを取り入れてビデオ要素をカスタマイズします。ロゴや特定のブランドカラーをブランディングコントロールを使用して適用し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
最終化と配信
最終作成物を確認し、さまざまなプラットフォームに適した形式で無制限のビデオをエクスポートします。魅力的な紹介を簡単に共有し、潜在的なクライアントを引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアント成功事例の紹介

AIを活用して、インパクトのあるクライアントの推薦ビデオを作成し、信頼を築き、潜在的な顧客に専門知識をアピールします。

よくある質問

HeyGenは「コンサルティングビデオメーカー」の能力をどのように強化できますか？

HeyGenは、コンサルタントが魅力的な「コンサルティングビデオ」コンテンツを迅速かつ創造的に作成するのを支援します。さまざまな「ビデオテンプレート」と強力な編集ツールを活用して、「テキストアニメーション」やプロフェッショナルな「ボイスオーバー」で「カスタマイズされたビデオ」を作成し、どのようなオーディエンスにもインパクトを与えるメッセージを届けます。

HeyGenが理想的な「コンサルタント紹介ビデオジェネレーター」となる理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバターと「テキストビデオ」技術を活用することで、理想的な「コンサルタント紹介ビデオジェネレーター」として際立っています。これにより、コンサルタントはプロフェッショナルで魅力的なイントロを効率的に制作し、「売上を向上」させることができ、「LinkedIn動画広告」や他のプラットフォームで簡単に共有できます。

HeyGenは私のビジネスの「売上を向上」させ、「トラフィックを増加」させるのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な「説明ビデオ」や説得力のある「クライアントの推薦」を含む高品質なマーケティングビデオの作成を可能にし、「売上を向上」させ、「トラフィックを増加」させるのに役立ちます。これらのプロフェッショナルなビデオは、「YouTube動画」やソーシャルメディアチャンネルでのブランドプレゼンスを高めることができます。

HeyGenはクリエイティブな「イントロビデオメーカー」プロジェクトの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストから直接「AIでコンテンツとメディアを生成」することで、「イントロビデオメーカー」プロジェクトを簡素化します。直感的な「ビデオエディター」によりスムーズな制作体験を提供し、「無制限のビデオをエクスポート」して、すべてのプロジェクトニーズを効率的に満たすことができます。