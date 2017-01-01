コンサルティング動画ジェネレーター: AI駆動の簡単作成
高度なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな説明動画やトレーニングコンテンツを迅速に制作します。
効率的なコンテンツ作成を求めるマーケティングマネージャーを対象にした、ソーシャルメディアキャンペーン用の30秒のダイナミックなマーケティング動画を開発してください。ビジュアルの美学は鮮やかでテンポの速いもので、クイックカットとテキストオーバーレイを特徴とし、アップビートな音楽と簡潔なナレーションでバックアップします。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、複雑なビデオ編集ソフトウェアを必要とせずに魅力的なコンテンツを簡単に生成できる方法を示してください。
テックスタートアップの新入社員を対象にした60秒の社内トレーニングコンテンツ動画では、会社の文化をスタジオ品質のビジュアルと権威ある音声スタイルで紹介することに焦点を当てています。HeyGenのボイスオーバー生成により、明確でプロフェッショナルなナレーションが保証され、専門的な録音機器を必要とせずに影響力のあるトレーニングコンテンツの作成がシームレスに行えます。
多様なプラットフォームでキャンペーンを監督するデジタルマーケターを対象にした20秒の製品ハイライト動画が必要です。この動画は、スリークで適応性のあるビジュアルスタイルを特徴とし、さまざまなアスペクト比で同じコンテンツを示し、現代的でエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用することで、カスタマイズが容易に行え、どのソーシャルメディアチャンネルでも最適な視聴体験を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストプロンプトを魅力的なビデオに変換し、クリエイティブなワークフローを効率化します。説明動画からソーシャルメディアコンテンツまで、さまざまなニーズに合わせてスタジオ品質のビデオを簡単に制作できます。
HeyGenでAIアバターやビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、多様なAIアバターをブランドのスタイルに合わせて広範にカスタマイズできます。また、豊富なビデオテンプレートを活用し、ロゴや色を含むブランドコントロールを適用して、個性的なタッチを加えることができます。
HeyGenはビデオコンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトを生き生きとさせる高度なボイスオーバー生成やダイナミックなアニメーションなど、強力なクリエイティブ機能を提供しています。これにより、トレーニングやセールスイネーブルメントに適した魅力的でプロフェッショナルなビデオコンテンツの制作が可能になります。
HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターは私のコンサルティングにどのように役立ちますか？
HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターは、コンサルタントがシンプルなテキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを迅速に作成することを可能にします。この機能により、説明動画やトレーニングコンテンツの効率的な制作が可能になり、クライアントやチームとのコミュニケーションを強化する強力なコンサルティング動画ジェネレーターとして活用できます。